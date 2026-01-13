Gerul extrem pune stăpânire pe Europa! Mii de turişti din toată lumea au rămas blocaţi în Laponia, după ce zborurile lor au fost anulate din cauza temperaturilor de minus 40 de grade Celsius. Zăpada face victime în Franţa, unde 6 oameni au murit, prinşi de avalanşe în Alpi. Iar în Germania, un bărbat a murit în apa unui iaz îngheţat!

În Laponia, mii de turişti au rămas blocaţi în Ţinutul lui Moş Crăciun. Temperaturile care au scăzut până la minus 40 de grade ţin avioanele la sol.

Un cuplu de români, creatori de conţinut care au plecat din România cu maşina până în Laponia, au simţit pe pielea lor gerul năprasnic.

Cu mașina în Laponia

"A fost destul de alunecos, pe alocuri, şi a trebuit să mergem foarte prudent în trafic. Am avut parte de temperaturi de până la 40 de grade cu minus. Noi am stat afară în minus 35 de grade. Maşina nu prea făcea faţă acelor temperaturi. Aerul pe care-l băga maşina nu reuşea să fie suficient de cald încât să-ţi fie confortabil în habitaclu", a declarat Diana Racoveanu, creatoare de conţinut.

Şi nu au fost singurii. O româncă stabilită în Laponia a împărtăşit pe reţelele sociale experienţa sa.

"Toate zborurile s-au anulat. Absolut toate activitatile au fost anulate in ultimele patru zile din cauza frigului. Pentru ca acum doua zile am avut minus 46 de grade", a declarat Theea, româncă stabilită în Laponia.

În Franţa, 6 oameni şi-au pierdut viaţa la schi, în regiunea Savoie, din Alpi, înghiţiţi de avalanşe. Oamenii au ignorat avertismentul autorităţilor şi s-au aventurat în afara pârtiei. Victimele au fost găsite sub aproape 3 metri de zăpadă.

"Au fost găsiţi la fundul canionului, acoperiţi de zăpadă. Este un mic canion cu versanţi de aproape 30 de metri înălţime. Nu aveau şanse, e imposibil de ieşit", a declarat Cedric Bonnevie, salvamont.

La un pas de tragedie

La un pas de tragedie au fost şi câţiva turişti din Estonia. Mai multe bucăţi de gheaţă s-au desprins dintr-o cascadă îngheţată şi au venit înspre ei ca o avalanşă. Ca prin minune, nimeni nu a fost rănit.

E ger de crapă pietrele şi în Ungaria. Lacul Balaton a îngheţat complet pentru prima dată în 9 ani. Grosimea gheţii ar putea atinge şi 10 centimetri în câteva zile.

Şi în Kamceatka, Rusia, căderile masive de zăpadă au îngropat drumurile. Maşinile abia că se mai văd.

Zăpada le dă bătăi de cap şi şoferilor din Germania. "Am încercat să-mi ajut colegul să iasă de aici, pentru că nu a fost împrăştiată sare, după cum vedeţi. Nu are şanse. Am aruncat eu nişte sare, dar...", spune un localnic.

Mulţi au căzut pradă vremii. Un adolescent a murit în districtul Rosenheim în timp ce încerca să cureţe zăpada de pe un cablu electric.

Iar în Wendorf, un bărbat s-a aventurat în apa unui iaz îngheţat. Pompierii l-au găsit fără suflare după ore bune.

La câţiva kilometri de Hamburg, în oraşul Uelzen, un camion încărcat cu 13 mii de litri de acid sulfuric a derapat.

"Nu ai cum să reacţionezi. Aluneci, accelerezi, pui frână, nimic nu merge. Dacă aluneci, în timp ce mergi, nu ai ce să faci", spune un șofer.

100 de zboruri au fost anulate în Frankfurt, iar în gările din ţară, mii de oameni aşteaptă trenurile care au întârzieri de zeci de minute.

