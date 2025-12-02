Aproximativ 20.000 de cartușe de muniție ale armatei germane au fost furate, în urmă cu o săptămână, dintr-un camion aparținând unei companii de transport civil, conform Der Spiegel. Persoanele responsabile nu au fost identificate până în prezent, iar Ministerul Apărării de la Berlin a descris furtul drept un incident de securitate semnificativ, potrivit EFE, informează Agerpres.

Cartușe de război ale armatei germane, furate dintr-un camion parcat în timp ce şoferul era la hotel - Hepta

"Tratăm furtul foarte în serios, deoarece acest tip de muniţie nu trebuie să cadă pe mâini greşite", a declarat un purtător de cuvânt pentru publicaţia săptămânală.

Furtul a avut loc în noaptea de luni spre marţi, săptămâna trecută, când cineva a deschis bena camionului, care era staţionat într-o parcare din localitatea Burg, în statul Saxonia-Anhalt, din est, şi a sustras muniţia, a confirmat ministerul.

Furtul a fost descoperit abia a doua zi, când şoferul companiei de transport a ajuns la o cazarmă din apropiere pentru a livra muniţia.

Articolul continuă după reclamă

După o primă inspecţie s-a constatat furtul a aproximativ 10.000 de cartuşe de muniţie de luptă pentru pistoale, 9.900 de cartuşe de muniţie de antrenament pentru puşti de asalt şi muniţie pentru generarea de ceaţă.

Potrivit ministerului, compania de transport civil a încălcat reglementările de securitate pentru transportul de muniţie sensibilă.

Compania de transport ar trebui să fie responsabilă pentru securitatea încărcăturii armatei germane în orice moment, dar această regulă nu a fost respectată în timpul transportului de săptămâna trecută.

Conform anchetei iniţiale, oprirea de luni noapte nu era programată.

Se pare că şoferul a decis spontan să petreacă noaptea la un hotel din apropiere de Burg, iar în acest timp, încărcătura camionului său a rămas nesupravegheată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰