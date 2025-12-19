Pedeapsa primită de un bărbat din Germania care şi-a drogat şi violat soţia ani la rând

Un tribunal din orașul german Aachen a condamnat un bărbat de 61 de ani la opt ani și jumătate de închisoare, după ce a stabilit că acesta și-a drogat, violat și filmat soția timp de mai mulți ani, distribuind ulterior imaginile pe internet.

Instanța l-a găsit vinovat pe bărbat, identificat drept Fernando P., de viol agravat, vătămare corporală gravă și încălcarea vieții private, scrie BBC, citat de Mediafax. Potrivit anchetatorilor, faptele au avut loc între anii 2018 și 2024, la domiciliul cuplului, unde victima era sedată înainte de agresiuni.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel

Judecătorii au reținut că inculpatul a înregistrat abuzurile și a încărcat materialele video pe grupuri de chat și platforme online, unde au fost accesibile altor utilizatori. O mare parte a procesului s-a desfășurat cu ușile închise, pentru a proteja identitatea victimei.

Avocata femeii a declarat că aceasta a avut posibilitatea să își spună povestea în fața instanței și să vorbească despre impactul abuzurilor. Verdictul nu poate șterge suferința îndurată, dar poate ajuta la procesul de vindecare, a precizat apărătoarea. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Presa germană a comparat cazul cu unul similar din Franța, în care un bărbat a fost condamnat pentru fapte asemănătoare, după ce și-a drogat soția și a permis altor bărbați să o agreseze sexual. Potrivit Poliției Federale Germane, astfel de infracțiuni au drept victime aproape exclusiv femei și au loc, de regulă, în relații bazate pe încredere, precum căsătoria sau parteneriatele de lungă durată.

