Casa Albă a refuzat să excludă un atac al SUA în Groenlanda: "Cu ce ​​drept o controlează Danemarca?"

Interviu tensionat acordat de adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă, Stephen Miller, prezentatorului CNN Jake Tapper. Oficialul administrației Trump a refuzat să excludă, în direct, un posibil atac militar american asupra Groenlandei și a declarat că SUA se află "prin definiție" la conducerea Venezuelei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro. Totodată, a apărat intervenția SUA în Venezuela cu un discurs halucinant: "SUA își folosește armata pentru a-și asigura interesele, fără scuze, în emisfera noastră. Suntem o superputere, iar sub președintele Trump ne vom comporta ca o superputere. Este absurd să permitem unei națiuni din curtea noastră să devină furnizor de resurse pentru adversarii noștri, dar nu și pentru noi", a declarat Miller.

Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept "poziţia oficială a guvernului SUA" şi a refuzat să exludă un atac militar american asupra insulei.

El a spus că insula ar trebui să facă parte din Statele Unite, adăugând că Trump şi-a exprimat clar poziţia încă de la începutul mandatului său, acum aproape un an. "Groenlanda ar trebui să facă parte din SUA. Cu ce ​​drept își asumă Danemarca controlul asupra Groenlandei? Statele Unite sunt forța din spatele NATO", a declarat acesta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Întrebat de CNN dacă Washingtonul exclude utilizarea forţei pentru a prelua Groenlanda, Stephen Miller a evitat sa dea un răspuns direct spunând că: "Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei". Miller a susţinut că, în calitate de principală putere militară a NATO, SUA au nevoie să controleze Groenlanda pentru a securiza regiunea arctică.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării suveranitatea Danemarcei asupra teritoriului, întrebând care este baza juridică a apartenenţei Groenlandei la Danemarca şi de ce insula ar trebui să rămână o "colonie a Danemarcei". Groenlanda face parte din regatul Danemarcei, dar este în mare parte autonomă şi nu este membră a UE. Este importantă din punct de vedere strategic datorită bogăţiei sale de materii prime şi ca bază pentru controlul militar al Arcticii.

Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA ar trebui să controleze Groenlanda din motive de securitate naţională, o poziţie pe care a reiterat-o în weekend.Sâmbătă, o postare pe reţelele de socializare a fostei consiliere guvernamentale Katie Miller, soţia lui Stephen Miller, arăta o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, însoţită de cuvântul expresia "în curând", scrisă cu majuscule.

Danemarca, vecinii săi nordici, Regatul Unit, Germania şi Uniunea Europeană au respins luni pretenţiile SUA, prim-ministrul danez Mette Frederiksen declarând că ameninţările lui Trump ar trebui luate în serios şi că, dacă SUA aleg să atace o ţară NATO, "totul se opreşte".

Ceartă pe viitorul Venezuelei

Jake Tapper a întrerupt interviul după un schimb aprins cu Miller pe tema viitorului Venezuelei. Miller a declarat că SUA controlează "prin definiție" Venezuela.

"Statele Unite conduc Venezuela prin definiție, acest lucru este adevărat. Nu trăim într-o lume a sloganurilor sau a politețelor internaționale; trăim în lumea reală. Lumea reală este guvernată de forță, de putere și de autoritate. Acestea sunt legile de fier ale modului în care funcționează lumea. Prin definiție, suntem la conducere deoarece armata Statelor Unite este poziționată în afara țării. Noi stabilim termenii și condițiile. Există un embargou complet asupra petrolului lor și asupra capacității lor de a face comerț. Pentru ca ei să poată face comerț, au nevoie de permisiunea noastră. Din acest motiv, Statele Unite sunt la conducere. Statele Unite conduc țara în această perioadă de tranziție", a spus Miller.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Am intrat în țară și l-am capturat pe liderul Venezuelei" a spus prezentatorul CNN. Replica lui Miller a venit prompt: "Al naibii de bine am făcut! Nu o să lăsăm niște dictatori comuniști să trimită violatori în țara noastră, să trimită droguri, să trimită arme, și nu o să permitem ca țara să ajungă pe mâna adversarilor noștri".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Miller a subliniat că administrația Trump nu intenționează să se implice detaliat în funcționarea guvernului venezuelean. "Statele Unite controlează (ţara). Dar asta nu înseamnă că președintele Trump va stabili orarul autobuzelor în țară".

Miller a mai spus că extrădarea apropiaților lui Maduro, inclusiv a fiului acestuia, Nicolas Ernesto Maduro Guerra, căutat de SUA, ar putea "face parte dintr-o conversație viitoare". El a încurajat pe cei din actualul guvern venezuelean care sunt vizați de autoritățile americane "să coopereze deplin și complet cu Statele Unite".

Prezentatorul CNN a încercat să-i atragă atenţia că ţările suverane ar trebui să aibă dreptul să facă ce vor. "Statele Unite își folosesc armata pentru a-și proteja interesele, fără scuze, în emisfera noastră. Suntem o superputere, iar sub conducerea președintelui Trump ne vom comporta ca o superputere. Este absurd să permitem ca o națiune din apropierea noastră să devină furnizor de resurse pentru adversarii noștri, dar nu și pentru noi", a spus oficialul american.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰