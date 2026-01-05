"Ne ocupăm de Groenlanda în 2 luni". Trump ironizează Danemarca: A pus încă o sanie pentru a spori securitatea

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să "înceteze ameninţările" de a anexa teritoriul.

"Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile", le-a transmis preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara.

Trump a ironizat Danemarca: "Pentru a spori securitatea în Groenlanda, au adăugat încă o sanie trasă de câini"

De asemenea, potrivit dpa, în discuţia cu jurnalişti americani la bordul aeronavei prezidenţiale, Trump a părut să-şi bată joc de Danemarca, aliatul său din NATO, afirmând: "Pentru a spori securitatea în Groenlanda, au adăugat încă o sanie trasă de câini. Este adevărat".

Articolul continuă după reclamă

Intervenţia militară americană în Venezuela, care a evidenţiat interesul lui Donald Trump pentru vastele resurse de petrol ale ţării, a readus în atenţie temerile referitoare la Groenlanda, râvnită de preşedintele american pentru resursele sale minerale semnificative şi amplasamentul strategic, notează AFP, citată de Agerpres.

Anterior, Donald Trump a presat-o pe şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, să renunţe la rezerva sa după ce Katie Miller, soţia directorului adjunct de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a publicat sămbătă pe contul său de pe platforma X o fotografie a Groenlandei în culorile drapelului american, însoţită de o scurtă legendă scrisă cu majuscule: "SOON" (în curând).

Întrebat de The Atlantic într-un interviu telefonic despre implicaţiile operaţiunii militare din Venezuela pentru Groenlanda, Trump a declarat că este la latitudinea partenerilor săi să le evalueze, potrivit revistei. "Va trebui să-şi contureze propria lor opinie. Chiar nu ştiu", a spus Trump, adăugând: "Dar avem absolut nevoie de Groenlanda. Avem nevoie de ea pentru apărarea noastră. iar Uniunea Europeană are nevoie ca noi să o avem (Groenlanda - n.r.), iar ei ştiu asta. Groenlanda este înconjurată de nave ruseşti şi chinezeşti peste tot. Danemarca nu va putea face asta, vă pot spune".

Anterior, premierul danez s-a pronunţat împotriva ambiţiilor preşedintelui SUA. "Îndemn Statele Unite să pună capăt ameninţărilor împotriva unui aliat istoric şi împotriva unui teritoriu şi a unui popor care au spus clar că nu sunt de vânzare", a scris Frederiksen într-un comunicat duminică seara.

"Trebuie să le transmit foarte clar Statelor Unite: este absolut absurd să sugerezi că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei", a adăugat ea. Prim-ministrul danez a reiterat că Regatul Danemarcei, care include Insulele Feroe şi Groenlanda, "este membru al NATO şi, prin urmare, beneficiază de garanţia de securitate a alianţei".

Danemarca este un aliat tradiţional şi de lungă durată al Statelor Unite, achiziţionând în mare parte armament american. Totodată, Groenlanda, o vastă insulă arctică cu o populaţie de 57.000 de locuitori, insistă că nu este de vânzare şi doreşte să-şi decidă propriul viitor.

În ianuarie 2025, 85% dintre groenlandezi s-au declarat împotriva unei eventuale apartenenţe la Statele Unite, potrivit unui sondaj publicat în cotidianul groenlandez Sermitsiaq. Doar 6% s-au declarat în favoarea unei astfel de opţiuni.

La sfârşitul lunii martie 2025, vicepreşedintele american JD Vance a provocat tensiuni după ce a intenţionat să viziteze teritoriul fără să fie invitat. În cele din urmă, a abandonat ideea, mulţumindu-se să viziteze singura bază militară americană din acest teritoriu.

La sfârşitul lunii august, televiziunea daneză a dezvăluit că cel puţin trei americani având legătură cu Donald Trump au efectuat operaţiuni de influenţă în acest teritoriu polar. Trump a adus în discuţie în repetate rânduri ideea anexării Groenlandei şi nu a exclus utilizarea forţei militare în acest sens, aminteşte dpa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi prelungit vacanţa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰