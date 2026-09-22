Casa Albă își lansează propriul canal după ce a interzis accesul pentru 3 publicații. Ce difuzează "Trump TV"

Casa Albă a lansat oficial luni "Trump TV", un canal YouTube dedicat exclusiv președintelui american și disponibil 24 de ore pe zi. Acesta promite să difuzeze "cele mai bune videoclipuri, declarațiile importante și momentele cheie de neratat". Lansarea are loc la câteva zile după ce jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico le-a fost interzis accesul în Casa Albă. Canalul a debutat cu discursul președintelui de la Muntele Rushmore, din 3 iulie, apoi a difuzat ceremonia sa de învestire din 2025. De asemenea, în semn de protest, principalele posturi de televiziune acreditate la Casa Albă suspendă transmisiile președintelui.

Vineri, Donald Trump a trecut la un nou nivel în războiul său împotriva presei, anunţând că interzice accesul la Casa Albă posturilor de televiziune CNN şi MS NOW (fosta MSNBC), precum şi publicaţiei online Politico "cu efect imediat".

Într-un mesaj postat luni pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele republican a ţinut să se justifice. El a afirmat că duce o ofensivă împotriva "ştirilor false, ceva care s-a răspândit ca un cancer în cadrul dragelor State Unite ale Americii".

"Acest lucru constituie o ameninţare la adresa securităţii noastre naţionale şi trebuie oprit, acum!", a adăugat el.

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La rândul lor, CNN, MS NOW şi Politico au anunţat luni că vor iniţia acţiuni în justiţie pentru a-şi recâştiga, în numele libertăţii presei, accesul la Casa Albă, de care administraţia Trump le privează de trei zile.

Cele trei instituţii media au primit imediat sprijinul întregului domeniu profesional. Impusă fără preaviz, decizia a fost criticată, inclusiv în presa conservatoare. Celelalte patru posturi americane care alcătuiesc "pool-ul" prezidenţial - CBS, ABC, NBC şi Fox - au decis să înceteze participarea la acest sistem care urmăreşte deplasările lui Donald Trump, precum cea de la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la New York, din această săptămână, a cărei acoperire media urma să fie asigurată de CNN.