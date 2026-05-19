Video Localnicii dintr-un sat de lângă Cluj-Napoca, terorizați de un urs. Se tem să iasă din case

Teroare într-un sat de lângă Cluj-Napoca. Un urs care se plimbă nestingherit printre case, maşini şi prin apropierea şcolii a băgat spaima în oameni, care se tem acum să mai iasă din case. Autorităţile încearcă în fel şi chip să îl gonească, însă misiunea pare imposibilă. 

de Alex Prunean

la 19.05.2026 , 09:29
"Am rămas puţin şocat. L-am văzut că iese de acolo, a plecat pe aici, pe lângă maşină.", spune un sătean

Animalul a fost văzut pe mai multe străzi din Dezmir, localitate aflată la doar câţiva kilometri de Cluj-Napoca.

Ursul a fost vazut prima data lângă o staţie de autobuz, folosită de elevii care frecventează şcoala din apropiere. Până să ajungă aici, animalul a trecut prin mai multe curti şi grădini, pentru că cea mai apropiată padure se află pe un deal, la aproximativ 2 km distanţă. 

De fiecare dată când l-au văzut, oamenii au sunat speriaţi la 112. Jandarmii, localnicii şi autorităţile au încercat ore întregi să gonească animalul spre pădure. 

"Are puşcă la el? Uite, aruncă petarde. Auzi!", explică un localnic

"Sunt oameni speriaţi pentru că a coborât nişte scări de acces, care e singura cale de acces spre parc, iar pe acolo circulă foarte mulţi copii şi inclusiv prin parcul de copii a traversat.", adaugă un alt localnic

A fost transmis inclusiv un mesaj RO-Alert, prin care oamenii au fost avertizaţi să rămână în case şi să nu se apropie de animal, dacă le iese în cale.

"L-am căutat pe un areal destul de întins, în jur de 2 km pătraţi din Dezmir. Nu a existat un contact vizual şi fizic cu absolut nimeni. Toate căile de comunicare au rămas deschise.", spune Mircea Pâglesan, reprezentant primărie

"Probabil este în căutare de noi teritorii la vârsta respectivă şi explorează.", precizează Claudiu Olenici, ONG protecţia animalelor.

Probleme similare sunt şi în Braşov, unde oamenii se întâlnesc tot mai des cu urşii, chiar printre blocuri şi pe străzile oraşului. Într-un cartier din municipiu, jandarmii au fost nevoiţi să folosească puşti pentru a alunga animalul sălbatic.

Iar la Predeal, mai mulţi urşi au fost filmaţi plimbându-se printre blocuri şi pensiuni. 

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în "familia Antenei" eram cel mai tânăr corespondent.

