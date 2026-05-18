Video Festivalul de la Cannes: Cristian Mungiu, printre favoriţi la marele trofeu cu filmul "Fjord"

Cinematografia românească revine în forţă la Cannes, iar în această seară toate privirile sunt îndreptate către regizorul Cristian Mungiu. Lungmetrajul său, "Fjord", cu Sebastian Stan în rol principal, are premiera mondială şi este deja considerat favorit pentru marele trofeu, Palme d'Or. În capitala filmului este şi colega noastră Teodora Tompea, care ne spune care este atmosfera dinaintea marelui moment.

de Teodora Tompea

la 18.05.2026 , 09:09
Cannes este locul care nu se opreşte şi nu doarme nicio secundă, în această perioadă a festivalului. De dimineaţă şi până seara, sunt evenimente, filme, proiecţii, sau foarte multe activităţi care au legătură cu lumea cinematografiei mondiale.

Cristian Mungiu, printre favoriţii ediţiei 

Astăzi este ziua cea mare pentru Cristian Mungiu şi pentru echipa filmului "Fjord", filmul care îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan şi pe Renate Reinsve. De altfel, este o echipă care are foarte multe emoţii, pentru că ieri am călătorit împreună de la Bucureşti la Nisa şi mărturiseau cu toţii că, deşi sunt foarte entuziasmaţi, în egală măsură îi copleşesc emoţiile pe măsură ce se face ora 18 şi 30 de minute şi vor păşi pe covorul roşu, care se află undeva în spatele meu.

Cristian Mungiu, de altfel, este unul dintre favoriţii pentru această ediţie a festivalului de la Cannes, favorit să primească din nou trofeul Palm d'Or, trofeu pe care l-a mai obţinut în anul 2007 atunci când a venit aici la Cannes cu pelicula "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile". Şi casele de pariuri sunt acele case care vorbesc despre predicţii, despre cine ar putea să fie câştigătorul Palm d'Or, anul acesta.

Vorbesc despre Cristian Mungiu ca fiind în top 3, dar sunt case de pariuri care merg cu aceste cotaţii, Cristian Mungiu şi Pedro Almodóvar, unu la unu.

Noi rămânem la Cannes şi pentru Observator transmitem aici, de altfel, în jurnalele pe care le veţi vedea, dar şi pe siteul nostru Observatornews.ro. De la Cannes, Teodora Tompea şi Alex Grigore.

