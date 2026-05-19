Video Nouă alertă aeriană în Tulcea, după atacuri cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina

Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România, în zona județului Tulcea. Atacurile au avut loc în această noapte, în jurul orei 2. 

de Redactia Observator

la 19.05.2026 , 09:29
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă pentru Poliția Aeriană au decolat în jurul orei 01:45 de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației aeriene.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea alertării populației din nordul județului Tulcea. La ora 02:05 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta a încetat în jurul orei 3

Articolul continuă după reclamă

Conform MApN, radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina, însă nu au fost detectate semnale radar care să indice pătrunderea acestora în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:57.

Ministerul Apărării a precizat că informează în timp real structurile aliate despre situațiile generate de atacurile ruse și menține contactul permanent cu acestea.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tulcea granita rusia
Înapoi la Homepage
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, va câştiga Palme d'Or?
Observator » Evenimente » Nouă alertă aeriană în Tulcea, după atacuri cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.