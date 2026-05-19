Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România, în zona județului Tulcea. Atacurile au avut loc în această noapte, în jurul orei 2.

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă pentru Poliția Aeriană au decolat în jurul orei 01:45 de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației aeriene.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea alertării populației din nordul județului Tulcea. La ora 02:05 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta a încetat în jurul orei 3

Conform MApN, radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina, însă nu au fost detectate semnale radar care să indice pătrunderea acestora în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:57.

Ministerul Apărării a precizat că informează în timp real structurile aliate despre situațiile generate de atacurile ruse și menține contactul permanent cu acestea.

