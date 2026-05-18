Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, eliberat din arest. Prietenii i-au plătit cauțiunea de 3 milioane de euro

Andrii Iermak, fostul șef al administrației prezidențiale de la Kiev și un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, a fost eliberat azi din arest, după plata unei cauțiuni de aproape 3 milioane de euro. Iermak a fost pus oficial sub acuzare, săptămâna trecută, fiind suspectat de spălare de bani într-un amplu dosar de corupție.

La ieşirea din arest, Andrii Iermak a declarat că a stat într-o celulă cu plată și că "nu știe" cine a achitat cauțiunea pentru el, potrivit Ukrainska Pravda. În sistemul juridic ucrainean, o "celulă cu plată" este o cameră specială din arest sau penitenciar pentru care deținutul plătește o taxă suplimentară, în schimbul unor condiții mai bune decât cele standard.

Cine i-a plătit cauţiunea de 3 milioane de euro

Considerat multă vreme de presa occidentală, dar şi de cea la Kiev, nu doar mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski, ci şi omul care conducea practic Ucraina din umbră, Iermak a fost eliberat după ce a petrecut patru zile în arest preventiv.

Articolul continuă după reclamă

Pe 13 mai, instanța a dispus arestarea sa pentru două luni, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune. El declarase că nu își permite să achite singur suma și că va "apela la ajutorul prietenilor". Banii pentru cauțiune ar fi fost strânși din mai multe surse, inclusiv din contribuții ale lui Serghei Rebrov, fost selecționer al naționalei Ucrainei de fotbal. Doar acesta ar fi donat în jur de 600.000 de euro.

Iermak şi dosarul vilelor de lux de la Kiev construite cu şpăgi

Iermak a fost pus sub acuzare pe 11 mai pentru spălare de bani într-un dosar care vizează construirea unui complex rezidențial de lux de lângă Kiev. Concret, anchetatorii susțin că, între 2021 și 2025, aproape 9 milioane de euro au fost spălaţi prin construcția unui complex rezidențial luxos în localitatea Kozîn, o zonă exclusivistă situată la sud de Kiev.

Potrivit procurorilor, banii cu care au fost construite vilele respective ar proveni de fapt dintr-o schemă de corupție care are în centru compania nucleară de stat Energoatom. Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) susține că oficiali de rang înalt din Energoatom ar fi perceput comisioane de 10-15% de la alte firme şi oameni de afaceri, în schimbul menținerii acestora ca furnizori și pentru a nu le bloca produsele și serviciile.

Una dintre cele 4 vile construite prin această schemă ar fi fost a lui Iermak. Alte șase persoane au fost inculpate în același dosar, inclusiv fostul vicepremier Oleksii Cernîșov și Timur Mindici, fost partener de afaceri al lui Zelenski. Mindici a fugit din Ucraina în noiembrie 2025 şi s-ar afla în prezent în Israel.

Iermak și avocatul său au negat acuzațiile, pe care le-au catalogat drept "nefondate", și au anunțat că vor contesta decizia instanței. După eliberarea pe cauțiune, Iermak este obligat să poarte o brățară electronică, să anunțe orice schimbare de domiciliu, să nu părăsească Kievul fără aprobare, să nu comunice cu ceilalți suspecți și să predea pașapoartele.

Cine este Andrii Iermak

În ultimii ani, presa occidentală l-a prezentat pe Andrii Iermak drept unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina și principalul om de încredere al lui Volodimir Zelenski. Reuters și Financial Times l-au descris drept "mâna dreaptă a lui Zelenski", în timp ce Politico și The Economist au scris că era considerat "cel mai puternic om din Ucraina după președinte".

Publicațiile internaționale îl prezentau adesea ca pe omul care controla accesul la Zelenski și coordona din culise politica externă a Ucrainei. După invazia rusă din 2022, Iermak a fost numit adesea de presa occidentală "arhitectul diplomației de război a Ucrainei", având un rol-cheie în relația cu SUA și aliații europeni.

Andrii Iermak și Volodimir Zelenski se cunosc din lumea televiziunii și a producției de film, înainte de intrarea în politică. Iermak era avocat și producător de film, implicat în industria media ucraineană, iar relația cu Zelenski s-a consolidat în perioada în care acesta din urmă era actor și producător la studioul Kvartal 95, compania care a creat serialul "Slujitorul Poporului". Timur Mindici a fost coproprietar al acestei companii.

După alegerea lui Zelenski ca președinte, în 2019, Iermak a intrat rapid în cercul de apropiaţi al liderului ucrainean. Inițial a fost consilier pentru relații externe, iar ulterior a devenit șeful Biroului Președintelui, echivalentul administraţiei prezidenţiale.

Georgiana Dulgheru Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰