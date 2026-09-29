Cât ne costă războiul din Iran. Consumatorii de energie din UE au plătit peste 100 de miliarde de euro în plus

Creşterea preţurilor la energie din cauza războiului din Iran i-a costat până acum peste 100 de miliarde de euro pe consumatorii din Uniunea Europeană, a declarat marţi Dan Jorgensen, comisarul UE pentru Energie.

"Aceasta, desigur, ne arată cât de rău este pentru noi să fim dependenţi, cât de nesustenabil este să depindem de surse de energie din alte părţi ale lumii", a afirmat Jorgensen la Dublin, într-o întâlnire a miniştrilor energiei din UE, scrie dpa, potrivit Agerpres.

Preţurile la motorină şi benzină au crescut recent, determinându-l pe preşedintele american Donald Trump să ia în considerare oprirea exporturilor de motorină.

Această măsură ar putea avea consecinţe pentru Europa, având în vedere că SUA au fost unul dintre cei mai importanţi furnizori ai Europei.

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"Am trimis un semnal foarte clar omologului meu american şi, de asemenea, publicului, şi anume că nu este în interesul nimănui, nici al SUA, nici al nostru, să nu avem un flux de energie cât mai liber posibil în aceste vremuri dificile", a menţionat Jorgensen.

Comisarul pentru energie a spus că este mulţumit că secretarul american al energiei, Chris Wright, a respins interzicerea exporturilor.

Directorul AIE: Europa, cea mai expusă regiune

Directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a declarat că organizaţia sa oferă consultanţă partenerilor din întreaga lume, inclusiv SUA, în ceea ce priveşte motorina şi benzina.

"Europa este una dintre regiunile cele mai expuse, dacă nu chiar cea mai expusă, când vine vorba de motorină, pentru că Europa importă o cantitate uriaşă de motorină, şi ne apropiem de sezonul dificil, sezonul de iarnă", a spus Birol la Dublin.

Referitor la posibile eliberări de stocuri, Birol a remarcat că AIE urmăreşte îndeaproape pieţele de produse.

Jorgensen a făcut referire la o lege în prezent negociată de statele membre şi de Parlamentul European, cu scopul de a reduce consumul de combustibili fosili şi de a stimula electrificarea.

"Trebuie să înlocuim combustibilii fosili, acele molecule poluante şi scumpe importate, cu energie produsă la nivel local, cu electroni verzi", a spus el.