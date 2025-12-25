Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington.

Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun - Profimedia

Telespectatorii britanici au putut urmări „momentul muzical special” dintre Catherine şi prinţesa Charlotte în ajunul Crăciunului, a declarat palatul într-un comunicat, adăugând că recitalul de pian a fost înregistrat săptămâna trecută la Castelul Windsor.

Mama şi fiica au interpretat „Holm Sound” de producătorul scoţian Erland Cooper, o compoziţie pe care „le place să o cânte împreună acasă”, a adăugat palatul în comunicat. Cooper a scris piesa pentru mama sa, pentru a reflecta valori precum „natura, conexiunea şi unitatea”.

Clipul a constituit secvenţa de deschidere a concertului „Together at Christmas”, găzduit de Prinţesa de Wales la Westminster Abbey, în Londra, şi difuzat anual în Marea Britanie la 24 decembrie. În 2021, prinţesa a găzduit prima slujbă pentru a-i onora pe cei care au avut un impact semnificativ asupra comunităţilor lor locale în plină pandemie de Covid-19.

Spectacolul extravagant din acest an a fost filmat la Abaţie pe 5 decembrie şi a pus în lumina reflectoarelor oameni din toată Marea Britanie care „şi-au dedicat timpul pentru a fi alături de ceilalţi, au condus iniţiative care au reunit oamenii din comunitatea lor sau au oferit o mână de ajutor celor din jur”, a precizat palatul în comunicat.

Abaţia, luminată de lumânări, a primit 1.600 de persoane legate de „dragostea şi compasiunea” care „ne uneşte pe toţi de Crăciun şi pe tot parcursul anului”, a subliniat palatul.

Copacii pădurilor britanice împodobiţi cu fructe, boabe şi brazi de Crăciun, creaţi de horticultorul Jamie Butterworth, au încadrat aleile abaţiei pentru a crea „o lume magică pentru oaspeţi încă de la sosire”.

După începerea slujbei, colindele cântate de prestigiosul cor al Abaţiei Westminster au răsunat în sălile bisericii gotice. Artişti britanici, printre care Hannah Waddingham, Griff şi Katie Melua, au susţinut spectacole muzicale, în timp ce vorbitori precum Prinţul de Wales, Kate Winslet şi Chiwetel Ejiofor au citit texte emoţionante, toate legate de tema „dragostea, compasiunea şi conexiunea”.

Susţinut de fundaţia caritabilă Royal Foundation a prinţului şi prinţesei, spectacolul a inclus şi o reprezentaţie specială a tinerilor de la Platinum Performing Arts, o organizaţie cu sediul în capitala britanică.

Organizatorii au pus în scenă şi alte 15 slujbe comunitare de colinde „Together at Christmas” în toată Marea Britanie, inclusiv în Manchester, Insula Wight şi Dyfed, în sud-vestul Ţării Galilor.

Prinţesa şi-a reluat treptat îndatoririle regale după ce a fost diagnosticată cu cancer anul trecut. În septembrie 2024, ea a anunţat că a terminat chimioterapia şi că „face tot ce poate pentru a nu mai suferi de cancer”.

