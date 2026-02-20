SUA ar putea restitui importatorilor până la 176 mld. dolari, după ce tarifele lui Trump au fost anulate

SUA s-ar putea confrunta cu obligația de a rambursa peste 175 de miliarde de dolari importatorilor, după decizia de vineri a Curții Supreme. Curtea a stabilit cu un vot 6-3 că tarifele impuse unilateral de președintele Donald Trump sunt ilegale, potrivit unei estimări realizate de Penn-Wharton Budget Model la solicitarea agenției Reuters, scrie News.ro.

Suma ar reprezenta restituiri pentru tarife deja colectate de guvern din momentul în care Trump a introdus unilateral noile taxe, fără aprobarea Congresului. Mai multe companii au deja procese deschise pentru recuperarea sumelor, iar decizia Curţii Supreme nu clarifică dacă statul poate păstra banii încasaţi până acum.

Trump folosise Legea privind Puterile Economice Internaţionale în Situaţii de Urgenţă (IEEPA) pentru a impune tarifele, fiind primul preşedinte care a utilizat acest instrument în acest scop.

În opinia sa separată, judecătorul Brett Kavanaugh a avertizat că procesul de rambursare ar putea deveni complicat şi costisitor, subliniind că unele companii au transferat deja costurile către consumatori. El a menţionat că tarifele impuse au contribuit la facilitarea unor acorduri comerciale majore cu state precum China, Regatul Unit şi Japonia, iar decizia actuală ar putea genera incertitudini.

Potrivit analistului Brian LeBlanc, aproximativ 60% dintre tarifele introduse în baza IEEPA sunt afectate de decizia Curţii, ceea ce reduce rata medie efectivă a taxelor de la circa 9,5% la 5%. El estimează că administraţia Trump va încerca să înlocuiască o parte importantă din veniturile pierdute.

Agenţia U.S. Customs and Border Protection raportase în decembrie că 133,5 miliarde de dolari din tarifele colectate ar fi deja expuse riscului de rambursare, sumă care a crescut de atunci prin colectările continue.

