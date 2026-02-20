Lovitură pentru Donald Trump: Curtea Supremă a SUA i-a anulat taxele vamale

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis anularea tarifelor globale impuse de președintele Donald Trump, care au intrat în vigoare în februarie 2025. În hotărârea sa, instanța supremă a stabilit că liderul american și-a depășit atribuțiile atunci când a impus tarife printr-o lege destinată situațiilor de urgență națională, scrie BBC.

Decizia Curții se concentrează asupra utilizării de către Trump a unei legi din 1977: "International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)", care oferă președintelui puterea de a "reglementa" comerțul ca răspuns la o situație de urgență. Însă acum instanța a decis că legea nu autoriza măsuri care să fie "nelimitate în ceea ce privește domeniul de aplicare, cantitate și durată".

Trump a invocat pentru prima dată IEEPA în februarie 2025 pentru a taxa bunurile provenite din China, Mexic și Canada. El susținea că traficul de droguri din aceste țări reprezintă "o urgență", potrivit BBC.

Preşedintele SUA a folosit din nou legea în aprilie, când a impus taxe vamale între 10% și 50% pentru produse din aproape toate țările lumii. Trump a argumentat că deficitul comercial al SUA reprezintă o "amenințare extraordinară și neobișnuită". Tarifele specifice pentru industriile oțelului, aluminiului, lemnului și sectorului auto au fost implementate separat și nu au fost afectate de deciziile președintelui SUA. Acestea au fost stabilite în baza Secțiunii 232 din Legea privind Extinderea Comerțului din 1962, invocând motive de securitate națională.

O decizie majoră împotriva Casei Albe

Curtea Supremă a analizat legalitatea tarifelor în luna noiembrie. Într-o decizie adoptată cu majoritate de 6 la 3, judecătorii au stabilit că prerogativa de a impune tarife aparține Congresului, nu președintelui. Instanța a arătat că nimic din legea invocată de Trump în apărarea sa juridică nu delega o putere atât de amplă executivului.

Decizia reprezintă un rar moment în care Curtea limitează utilizarea amplă a autorității executive de către actualul președinte. În ultimul an, o majoritate a judecătorilor a permis administrației Trump să își continue planurile, în special în domeniul imigrației și al restructurării guvernului federal, chiar și în timp ce procesele erau în desfășurare. În acest caz, judecat în regim accelerat, Curtea a blocat însă una dintre cele mai ample utilizări ale puterii prezidențiale.

Trump a declarat joi că, fără tarife, "toată lumea ar fi falită" și a susținut că este "dreptul" său să stabilească taxe vamale, deoarece este președinte, iar "formularea legii era clară". El s-a plâns, de asemenea, că a trebuit să "aștepte această decizie" din partea Curții Supreme.

"Aștept de o veșnicie. O veșnicie", a spus liderul SUA.

Presa l-a surprins doar pentru scurt timp pe Trump după decizia Curţii. Liderul SUA nu a făcut declaraţii, ci le-a spus brusc reporterilor "puteți pleca acum", pentru a putea vorbi deschis cu guvernatorii.

Trump: Decizia Curții Supreme are consecințe "catastrofale"

În ultimele luni, liderul de la Casa Albă a avertizat că o eventuală decizie a Curții care i-ar limita capacitatea de a impune tarife ar reprezenta un "dezastru economic și de securitate națională", cu consecințe "catastrofale". Majoritatea celor șase judecători care au votat împotriva sa nu au fost convinși de aceste argumente.

Cu mai multe cazuri importante pe rol, care vizează utilizări controversate ale puterii executive, inclusiv încercări de a pune capăt cetățeniei prin naștere sau de a demite un guvernator al Rezervei Federale, aceasta ar putea să nu fie singura înfrângere cu care Trump se va confrunta în viitor.

