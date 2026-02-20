Economia SUA, cel mai slab ritm de creștere de după pandemie. Tarifele lui Trump şi inflaţia reduc consumul

Economia SUA a înregistrat, pe ansamblul anului trecut, o creştere de 2,2%, o încetinire faţă de avansul de 2,8% din 2024 şi de 2,9% din 2023, transmit AP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Prima economie a lumii a consemnat o creştere anuală de doar 1,4% în trimestrul patru din 2025, pe fondul perturbărilor provocat de paralizia bugetară şi a moderării cheltuielilor de consum, a anunţat vineri Departamentul Comerţului din SUA.

Analiştii se aşteaptă ca reducerile fiscale şi investiţiile în AI (inteligenţa artificială) să sprijine activitatea economică anul acesta.

Analiştii se aşteptau la un avans anual de 3% al PIB-ului SUA în ultimele trei luni din 2025, după ce în trimestrul trei s-a înregistrat o expansiune de 4,4%, iar în trimestrul doi o creştere de 3,8%.

Studiile sugerează că majorarea cheltuielilor de consum a fost condusă de gospodăriile cu venituri mai ridicate, datorită boom-ului de pe piaţa bursieră care a sporit bogăţia gospodăriilor. În contrast, consumatorii cu venituri medii sau mai reduse sunt afectaţi de majorarea costului vieţii, provocat de taxele vamale impuse de preşedintele Donald Trump, susţin economiştii, ceea ce creează aşa numita economie în formă de K.

Aceste evoluţii au creat ceea ce economiştii şi adversarii lui Trump au numit "criza accesibilităţii". Doar 181.000 de locuri de muncă au fost create anul trecut, cele mai puţine, exceptând pandemia, de la recesiunea din 2009 şi un declin sever faţă de un nivel de 1,459 milioane în 2024. Rata şomajului a crescut anul trecut la 4,3%, de la 4% în 2024.

Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut în trimestrul patru din 2025 cu doar 2,2%, după un avans de 3,5% în precedentele trei luni.

Economiştii spun că aceste cheltuieli provin în special de la gospodăriile cu venituri mai ridicate şi vin în detrimentul economisirii, în condiţiile în care inflaţia a erodat puterea de cumpărare.

