Doi intelectuali francezi au lăsat orașul pentru o viață diferită. Descoperirea care le-a schimbat perspectiva

Doi intelectuali francezi au ales să lase în urmă viața de oraș și carierele care le aduseseră succes pentru a se muta la țară și a lucra pământul. Antropologul Charles Stépanoff și eseistul Gaspard Koenig spun că schimbarea nu este doar un nou stil de viață, ci modul prin care încearcă să pună în practică propriile convingeri despre mediu și viitor.

Doi intelectuali francezi au lăsat oraşul pentru a lucra pământul. Cum îşi câştigă acum existenţa - Sursa: Profimedia

Stépanoff, antropolog și director de studii la prestigioasa École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), s-a stabilit la Domaine de Lignerolles, în regiunea Loire. Acolo a înființat o școală de agricultură unde sunt pregătiți tineri în agroecologie, relatează publicaţia franceză Le Monde.

Stepanoff, antropolog și director de studii, a înființat o școală de agricultură

Pe domeniul de aproximativ 20 de hectare, agricultura se face într-un mod diferit de modelul intensiv. Sunt protejate gardurile vii și zonele de biodiversitate, iar pentru anumite lucrări agricole Stépanoff a ales să folosească un cal în locul utilajelor.

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Experiența nu este întotdeauna simplă. Calul său, Macaron, nu se grăbește să urmeze planul stăpânului și uneori preferă să se îndrepte spre frunzele de stejar decât să lucreze pământul. Pentru antropolog, însă, tocmai această relație dintre om și animal este parte din experiment.

Soția sa, Anna Stépanoff, a renunțat și ea la domeniul digital pentru agricultura ecologică. Ea administrează ferma și merge la piețele locale, unde vinde suc de rubarbă și gemuri de căpșuni.

Gaspard Koenig, romancier și eseist, cultivă legume după principiile permaculturii, are o livadă, iazuri și animale

Gaspard Koenig, romancier și eseist, a ales o altă zonă a Franței. S-a stabilit în Montilly-sur-Noireau, în Normandia, unde lucrează aproximativ 1,5 hectare de teren din jurul casei sale.

Cultivă legume după principiile permaculturii, are o livadă, iazuri și animale. În grădină cresc mangold și praz, iar printre pomii fructiferi pasc vaci.

Pentru Koenig, această viață este mai mult decât o ocupație. Este o încercare de a transforma în realitate ideile pe care le-a susținut în cărțile și eseurile sale despre agricultură și mediu.

Decizia lui are legătură și cu o experiență personală. În 2020, a traversat Europa călare, de la Bordeaux la Roma, experiență care l-a făcut să descopere avantajele unui ritm de viață mai lent și ale relației directe cu oamenii și natura.

Cei doi au ajuns la aceeași concluzie, deși au pornit din domenii foarte diferite: schimbarea nu poate începe doar prin teorii sau politici, ci șasta i prin felul în care oamenii aleg să trăiască.

Agricultura, drumul către o altă lume

În cazul lor, asta înseamnă să cultive pământul, să reducă dependența de tehnologie și de agricultura intensivă și să refacă legătura cu natura.

Inspirându-se din celebra idee a lui Voltaire despre "cultivarea grădinii", Stépanoff și Koenig văd agricultura ecologică drept o posibilă cale spre un alt model de societate.

Pentru ei, ferma nu este o retragere din lume, ci un mod de a experimenta, la scară mică, cum ar putea arăta lumea de mâine.