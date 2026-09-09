"Sancțiuni împotriva coloniștilor, are loc o epurare etnică". Acuzația dură a Londrei și furia Israelului

Într-o declarație comună publicată ieri, Marea Britanie, Franța, Canada și alte nouă state europene au anunțat că vor interzice comerțul cu bunuri provenite din așezările ocupate ilegal de Israel în Cisiordania. Țările au subliniat că susțin soluția celor două state și cer Israelului să oprească extinderile ilegale, potrivit BBC.

Miliband a declarat pentru BBC că perspectiva existenței unui stat palestinian alături de Israel este "distrusă de realitățile de pe teren", argumentând că autoritățile britanice nu mai puteau ignora evoluțiile din Cisiordania. "Trebuia să denunțăm" activitatea de colonizare israeliană înainte ca situația să devină ireversibilă, a susținut șeful diplomației britanice.

Schimbarea dramatică a poziției Marii Britanii vine după o vară marcată de eforturi diplomatice intense, pe fondul intensificării violențelor comise de coloniști în Cisiordania. Situația a determinat 12 țări, printre care Franța și Canada, să anunțe că vor impune sancțiuni, potrivit The Guardian.

Marea Britanie interzice importurile din coloniile israeliene

Marți, Miliband a anunțat în Parlament că Marea Britanie va interzice importul de produse provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată ilegal. Ministrul britanic a lansat și acuzații extrem de dure privind violențele comise de coloniști, afirmând că "teroriștii coloniști" desfășoară acțiuni de "epurare etnică". El a acuzat totodată guvernul israelian că "închide ochii" la aceste acțiuni.

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Miliband a respins și ideea că sancțiunile impuse de Marea Britanie ar putea alimenta antisemitismul împotriva comunității evreiești din Regatul Unit.

Israelul răspunde cu patru măsuri împotriva Marii Britanii

Reacția Israelului a venit la numai câteva ore după anunțul făcut la Londra. Autoritățile israeliene au anunțat patru "contramăsuri" împotriva Marii Britanii. Printre acestea se numără închiderea consulatului britanic din Ierusalim, care ar urma să își înceteze activitatea în următoarele 30 de zile.

Israelul a decis, de asemenea, să interzică intrarea în țară pentru 12 parlamentari britanici și activiști. Pe listă se află, printre alții, Zarah Sultana, Jeremy Corbyn și Diane Abbott.

Disputa diplomatică intervine în contextul în care Londra susține că extinderea coloniilor israeliene și situația din Cisiordania amenință posibilitatea unei soluții cu două state, prin care Israelul și un viitor stat palestinian să existe unul alături de celălalt.