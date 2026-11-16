Situaţia riscurilor din Marea Neagră a fost discutată astăzi la Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene.

Echipamente la sol sau aeronave de supraveghere, asta spunea astăzi ministrul de Externe. România a cerut în repetate rânduri aceste capabilităţi de la aliaţii europeni, dar şi de la aliaţii NATO având în vedere situaţia de la Marea Neagră. Aşadar, avem nevoie de capabilităţi de supraveghere şi recunoaştere pentru a vedea de unde vin atacurile, adâncimea, direcţia.

E foarte important ca România să aibă patrule cu avioane de observare şi echipamente pentru lupte anti-dronă

Discuţiile nu se termină astăzi. Mâine continuă în prezenţa numărului 2 de la Pentagon, iar din partea României va fi prezent ministrul Apărării, Radu Oprea. Acesta spunea că va cere garantarea libertăţii de navigaţie şi operaţionalizarea hub-ului de securitate la Marea Neagră. E foarte important ca România să aibă patrule cu avioane de observare şi echipamente pentru lupte anti-dronă. Asta până când vom primi tot ce am comandat prin SAFE.

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E o zi importantă şi mâine pentru că vor fi discuţii şi la NATO. Ministrul de Externe spunea că va merge să discute cu secretarul general al NATO pentru a vedea dacă în perioada următoare vom primi avioane de supraveghere la Marea Neagră.