Ce a descoperit o turistă care a ajuns pe o insulă ştearsă de pe hărţi şi unde accesul a fost interzis

Britanica Ellie Whitby a decis să exploreze o insulă din nord-vestul Scoției, renumită pentru trecutul său tulburător și unde accesul a fost strict interzis timp de zeci de ani, potrivit Express, citat de Mediafax. Whitby, care administrează contul de călătorii EllieMarieTV de pe YouTube, a mers pe insula Gruinard, supranumită "Insula Antraxului". Porecla a apărut deoarece oamenii de știință au contaminat terenul în timp ce efectuau experimente secrete cu arme biologice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Experimentele Armatei britanice din Al Doilea Război Mondial

În ciuda trecutului sumbru, britanica a plecat în călătorie împreună cu o altă persoană. Ea a căutat un localnic de pe insulele învecinate, dispus să o ducă până la insula interzisă. Whitby a relatat că în zonă circulă numeroase povești despre conspirații guvernamentale și mușamalizări, iar oamenii se tem de insula aflată în vecinătate.

Până la urmă, Ellie Whitby a ajuns pe insulă cu ajutorul unui localnic. Barca lor s-a apropiat de un sistem de peșteri de pe insulă. Participanții la călătorie au confirmat că nu au văzut niciun buncăr nuclear, dar nici nu au stat prea mult în zonă. Concluzia femeii a fost că a trecut printr-o aventură „foarte înfricoșătoare”.

În 1942, prim-ministrul britanic Winston Churchill, îngrijorat că Germania nazistă dezvoltase o bombă biologică, a instruit oamenii de știință să investigheze modalități de a transforma boli letale în arme, conform BBC. Situată în Golful Gruinard, insula de 522 de acri a devenit un teren de testare. Se pare că locuitorii din așezările din apropiere nu erau la curent cu experimentele, dar zvonurile au început să circule după ce animalele au început să moară. Testele secrete au durat până în 1943, dar impactul experimentelor a fost de lungă durată.

Antraxul extrem de rezistent a rămas în sol timp de decenii, iar accesul pe insulă a devenit strict interzis. Potrivit Lethbridge News, Insula Gruinard a fost eliminată de pe unele hărți din cauza temerilor că grupurile teroriste „ar călători pe insulă pentru a obține mostre letale”. Ulterior, oamenii de știință au început o operațiune de curățare a insulei. În 1990, Guvernul britanic a declarat oficial insula fără antrax, marcând sfârșitul unei perioade de carantină de 48 de ani.

