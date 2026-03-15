Dronele ieftine, produse în masă, au schimbat definitiv fața războiului. Fără ele, avantajul copleșitor al Rusiei în ceea ce privește forța de muncă și puterea de foc ar preface Ucraina în praf.

Dronele ieftine au transformat frontul de război. Din Ucraina până în Iran, "sunt indispensabile" - Hepta

Fără ele, houthii sunt o miliție hărțuită în Yemen - nu o forță care a îngenuncheat transportul maritim global. Fără ele, un Iran sancționat și izolat nu ar putea provoca nici pe departe la fel de multe daune celei mai puternice armate din istoria lumii.

Mărimea nu mai garantează victoria. Orice națiune, orice reprezentant, orice grup rebel cu acces la numerar și componente comerciale poate acum să rodeze o superputere lent, costisitor și fără un răspuns clar, relatează Axios.

Drona Shahed a Iranului - despre care se spune că va costa între 20.000 și 50.000 de dolari - a fost marele egalizator al regimului, forțând SUA și aliații săi să răspundă în unele cazuri cu rachete interceptoare care costă milioane de dolari fiecare.

Numai în prima săptămână a războiului, Teheranul a lansat aproape 2.000 de drone asupra bazelor americane și a țintelor aliate din 12 țări - izbindu-se de aeroporturi, hoteluri de cinci stele și infrastructură petrolieră din Golf.

Șase militari americani au fost uciși pe 1 martie, când o dronă iraniană a evitat apărarea aeriană și a lovit un centru de operațiuni din Kuweit. "Practic, nu aveam nicio capacitate de înfrângere a dronelor", a declarat o sursă pentru CBS News.

Shahed fusese deja testată în luptă înainte de izbucnirea războiului din Iran.

Rusia a importat mii de Shahed-uri din Iran și a construit o întreagă fabrică pentru a produce în masă propria versiune - Geran - transformându-le într-o teroare nocturnă pentru orașele ucrainene.

Houthii susținuți de Iran din Yemen și-au desfășurat propria copie, Waid, și au lansat atacuri care au paralizat transportul maritim la Marea Roșie timp de doi ani.

Chiar și SUA au reproiectat propria versiune - LUCAS - și o folosesc acum împotriva Iranului.

"L-am capturat, i-am scos măruntaiele, l-am trimis înapoi în America, i-am pus puțină -fabricat în America-, l-am adus înapoi aici și îl tragem în iranieni”, a declarat reporterilor luna aceasta comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper.

Aceste drone, a subliniat Cooper, sunt "indispensabile".

