Lupta autorităţilor străine să îi protejeze pe minori de capcanele reţelelor sociale pare să ocolească Marea Britanie. Deputaţii englezi au respins propunerea de interzicere a accesului pe platforme pentru tinerii sub 16 ani. Însuşi ministrul Educaţiei i-a îndemnat pe parlamentari să voteze împotriva restricţiei totale. Britanicii şi-ar dori mai degrabă reguli mai dure pentru giganţii tehnologici decât îngrădirea accesului copiilor la aplicaţiile digitale.

"În primul rând, trebuie să acționăm rapid! Nu protejăm suficient copiii. Trebuie să luăm măsuri pentru a lupta pentru acei copii și pentru părinții lor, sincer, pentru că mulți părinți simt că sunt lăsaţi să controleze singuri situația", a declarat Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

Doleanţele premierului britanic Keir Starmer au fost ignorate de parlamentarii din Camera Comunelor. Solicitarea sa a fost respinsă, 307 aleşi au votat împotriva propunerii de interdicţie totală a accesului pe platforme sociale pentru copiii care nu au împlinit încă vârsta de 16 ani. Parlamentarii ar susţine mai degrabă reguli mai dure pentru dezvoltatorii digitali.

"Aş vrea acţiune absolută pentru a ține sub control giganții tehnologici, pentru a ţine sub control companiile de social media. Trebuie să creăm un spațiu sigur, iar asta necesită ca guvernul să ia măsuri serioase. Sunt o serie de motive pentru care pur și simplu nu este practic", a declarat Baroness Bennett, politician Partidul Verzilor

Articolul continuă după reclamă

"Asta este atât de demodat. De obicei sunt în favoarea lucrurilor de modă veche. Dar felul în care trăiesc copiii este că... ei comunică pe Snapchat, se uită la videouri pe Youtube. Nu se aşează să se uite la noi în faţa televizorului", a spus Jacob Rees Mogg, politician britanic

Argumentul forte cu care ministrul Educaţiei i-a convins pe cei 307 parlamentari a fost acela că o astfel de lege i-ar putea împinge pe copii şi adolescenţi către zone şi mai periculoase ale internetului.

"Credem că este potrivit pentru copii să aibă acces neîngrădit la un produs care dă dependenţă şi care nu a trecut niciodată prin nicio formă de testare a siguranţei, chiar dacă ar putea fi cel mai dependent produs creat vreodată?" a declarat Haroon Chowdry, director executiv Center for Young Lives.

Parlamentarii au acordat, totuşi, puteri suplimentare secretarului pentru tehnologie. Practic, acesta ar putea decide inclusiv interdicţii parţiale în privinţa accesului minorilor pe reţelele sociale.

"Cred că ar fi o oportunitate complet pierdută. Problema este aceeași, chiar dacă copiii nu sunt pe telefoanele lor toată seara și toată noaptea. Nu cred că va face vreo diferență", a declarat o persoană.

"Din păcate realitatea este că tinerii vor fi în continuare afectaţi de acest conţinut online. Şi cât mai curând avem nevoie de o interdicţie.Trebuie să se întâmple!", a adăugat o altă persoană.

Proiectul se va întoarce în Camera Lorzilor pentru o nouă analiză. Legea va intra în vigoare doar dacă ambele Camere vor cădea de acord asupra ei.

