Ce e "oţelul verde", propunerea UE pentru relansarea industriei

Uniunea Europeană va pune aşa-numitul "oţel verde" în centrul eforturilor sale pentru a relansa industria continentului, în contextul presiunilor venite din SUA şi China pentru a rămâne competitivă, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.

Comisia Europeană va încerca să stimuleze adoptarea oţelului cu emisii reduse de carbon prin introducerea unor programe de certificare voluntară şi crearea de noi surse de cerere via achiziţiile publice şi sectorul auto, în cadrul Legii privind accelerarea industrială, care urmează să fie adoptată săptămâna viitoare, potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg.

Decizie luată în contextul presiunilor Chinei şi SUA

Conform acestui document, oţelul va fi clasificat în funcţie de emisiile generate în timpul fabricării sale, pragurile exacte urmând să fie stabilite ulterior. Guvernele statelor membre vor fi obligate să se asigure că 25% din oţelul utilizat în cadrul programelor de achiziţii publice şi subvenţii este cu emisii reduse de carbon. Utilizarea deşeurilor din oţel şi a cuptoarelor cu arc electric, sau a hidrogenului verde, sunt considerate tehnologii cheie de decarbonizare pentru acest sector. Blocul comunitar va aplica reguli similare pentru aluminiu şi ciment, susţine Bloomberg.

"Printre industriile mari consumatoare de energie, oţelul şi cimentul sunt sectoare prioritare, deoarece sunt cei mai mari emitenţi şi reprezintă împreună peste 6% din emisiile anuale de gaze cu efect de seră ale UE", se arată în proiectul de document, care poate suferi modificări. Pentru a evita riscul dezindustrializării, "măsurile privind emisiile reduse de carbon axate pe cerere ar trebui combinate cu cerinţele de origine ale UE pentru a sprijini în mod adecvat tranziţia acestor industrii", se mai arată în documentul menţionat.

Promovarea oţelului cu emisii reduse de carbon vine în contextul în care UE încearcă să oprească un declin al sectorului industrial, pentru care dă vina pe costurile ridicate cu energia, pe reglementările excesive şi importurilor ieftine. Legea privind accelerarea industrială, denumită şi legea "Fabricat în Europa", va avea ca scop asigurarea faptului că industria prelucrătoare va reprezenta 20% din creşterea economică a Europei până în 2035.

Legea va propune o serie de noi condiţii pentru a se asigura că firmele locale au prioritate atunci când statele membre şi firmele străine iau decizii de investiţii în regiune, a relatat anterior Bloomberg. Conform celui mai recent proiect de document, criteriile "fabricat în Europa" vor include producţia în cele 27 de state membre ale UE, precum şi de la "parteneri de încredere", cum ar fi ţările terţe care au acorduri de liber schimb cu blocul comunitar şi sunt considerate a fi în linie cu obiectivele de securitate şi rezilienţă ale UE.

