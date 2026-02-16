Dana Eden, producătoarea serialului "Teheran", găsită moartă la Atena. Poliţia suspectează o sinucidere

Producătoarea israeliană Dana Eden, cunoscută pentru succesul internaţional al serialului "Teheran", a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din centrul Atenei, informează AFP, citat de News.ro. Poliţia greacă a anunţat că primele indicii arată că este vorba despre o sinucidere, în timp ce compania pe care o conducea a respins ferm speculaţiile privind o posibilă crimă. Eden, în vârstă de 52 de ani, venise în capitala Greciei pentru filmările noului sezon al producţiei difuzate de Apple TV.

Cadavrul producătoarei în vârstă de 52 de ani a fost găsit în camera sa de hotel din apropierea pieţei Syntagma, în centrul capitalei greceşti, duminică seara, în jurul orei 20:15 ora locală (18:15 GMT), a anunţat poliţia greacă pentru AFP.

"Totul pare să indice că este vorba de o sinucidere", a precizat poliţia, descriind elementele materiale găsite în cameră şi primele constatări privind cadavrul Danei Eden.

Dana Eden sosise la Atena în 4 februarie pentru filmarea unui nou sezon al serialului de succes difuzat pe Apple TV.

Articolul continuă după reclamă

Producătoarea venise în Grecia pentru filmările noului sezon "Teheran"

La câteva ore după moartea sa, compania de producţie Donna and Shula Productions, pe care o conducea împreună cu Shula Spiegel, a negat toate zvonurile privind o posibilă crimă.

"Zvonurile care sugerează motive criminale sau naţionaliste în spatele morţii (Danei Eden) sunt incorecte şi nefondate", se arată în această scurtă declaraţie.

"Solicităm mass-media şi publicului să se abţină de la publicarea şi specularea asupra informaţiilor neverificate şi să acţioneze cu responsabilitate şi sensibilitate", continuă declaraţia companiei fondate în 2007.

"Este un moment de profundă durere pentru familie, prieteni şi colegi. Solicităm respectarea demnităţii Danei şi a vieţii private a celor dragi", a concluzionat ea.

Atena, decorul principal al serialului premiat internaţional

Primele trei sezoane ale serialului "Teheran", centrat pe Tamar Rabinyan, o agentă Mossad infiltrată în capitala iraniană, au fost filmate la Atena.

Alegerea capitalei greceşti ca "dublură" perfectă a Teheranului i-a venit Danei Eden în timpul unei vacanţe cu familia, relatează ziarul grec To Vima.

Filmările pentru sezonul 4, amânate după atacurile din Israel

Filmările pentru sezonul al patrulea au fost amânate după atacurile comise de Hamas în Israel la 7 octombrie 2023 şi bombardamentele asupra Gazei care au urmat.

"De doi ani, trăiesc în ritmul tulburărilor legate de paralelismul dintre realitate şi serial", a declarat ea la acea vreme, potrivit Ynetnews.

"Teheran" a devenit una dintre cele mai bine vândute producţii israeliene la nivel internaţional şi a primit premiul Emmy pentru cea mai bună serie dramatică în 2021.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰