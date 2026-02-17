Cinci firme care produc lapte praf pentru bebeluși sunt anchetate penal în Franţa

Cinci companii care produc lapte praf pentru bebeluși sunt anchetate penal în Franţa, în contextul extinderii crizei generate de retragerile succesive de produse posibil contaminate.

Investigaţia vizează trei dintre cei mai mari producători lactate la nivel mondial, Nestlé, Danone şi compania privată Lactalis, precum şi brandurile mai mici Babybio şi La Marque en Moins. Retragerile au fost declanşate de suspiciunea contaminării cu cereulidă, o toxină rezistentă la căldură care poate provoca greaţă, vărsături şi diaree. Deşi simptomele se remit, de regulă, în decurs de 24 de ore, în unele cazuri pot apărea complicaţii mai grave.

Ancheta a fost deschisă pentru ”înşelăciune privind bunuri care prezintă pericol pentru sănătatea umană”, infracţiune pedepsită în Franţa cu până la şapte ani de închisoare şi amendă de până la 3,75 milioane de euro.

Biroul procurorului din Paris a precizat că a preluat cazul pe fondul numărului mare de plângeri depuse la nivel naţional. În paralel, Ministerul Sănătăţii din Franţa investighează trei decese de sugari în care s-a raportat consumul de formule incluse în retrageri.

Produsele, retrase din 60 de ţări

La 11 februarie, autorităţile au anunţat că nu a fost stabilită o legătură cauzală, iar investigaţiile judiciare sunt în desfăşurare. Potrivit unui comunicat publicat la 29 ianuarie, Nestlé a identificat urme de cereulidă la începutul lunii decembrie, în loturi de produse finite fabricate într-o unitate din Ţările de Jos.

Compania a informat autorităţile olandeze, Comisia Europeană şi ţările potenţial afectate, pe 10 decembrie, şi a iniţiat în aceeaşi zi retragerea tuturor loturilor produse, 25 de produse distribuite în 16 ţări europene. Ulterior, au fost anunţate retrageri extinse pentru mărcile SMA, Beba şi Little Steps, iar Danone (producătorul Aptamil şi Cow & Gate) şi Lactalis au urmat cu măsuri similare.

Până în prezent, retragerile au fost raportate în peste 60 de ţări. Sursa contaminării a fost identificată la un furnizor de ulei cu acid arahidonic (ARA), ingredient adăugat frecvent în formulele pentru sugari.

Furnizorul nu a fost numit oficial. Autoritatea britanică pentru standarde alimentare a anunţat că Nestlé şi Danone nu mai utilizează respectivul furnizor şi a recomandat părinţilor să verifice loturile produselor deţinute acasă.

La 2 februarie, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară a stabilit un prag de referinţă pentru toxina cereulidă, în condiţiile în care anterior nu exista un standard armonizat la nivel european, din cauza rarităţii cazurilor. Autorităţile britanice au raportat cel puţin 36 de cazuri clinice de sugari cu simptome compatibile cu intoxicaţia cu cereulidă.

Care este impactul financiar

Impactul financiar este atent monitorizat de investitori. Segmentul de formule pentru sugari reprezintă aproximativ 5% din veniturile Nestlé, iar produsele retrase echivalează cu circa 0,5% din cifra de afaceri. În cazul Danone, formulele pentru sugari generează aproximativ 21% din veniturile grupului şi au o pondere mai mare în profitabilitate. Ambele companii urmează să îşi publice rezultatele financiare în această săptămână.

De la începutul anului, acţiunile Nestlé au crescut cu 1,7%, în timp ce titlurile Danone au scăzut cu 5,5%. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu 4,6% în aceeaşi perioadă. După scăderile puternice de la finalul lunii ianuarie, când au fost anunţate retragerile, acţiunile celor două companii au recuperat parţial pierderile.

