Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Mac Forehand, favorit în finala de schi acrobatic masculin

Jocurile Olimpice de iarnă, ediţia din acest an, au intrat în linie dreaptă, săptămâna aceasta urmând a fi acordate ultimele medalii puse în joc.

Americanul Mac Forehand este favorit în finala de schi acrobatic masculin de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Profimedia

Una dintre atracţiile zilei de marţi, 17 februarie 2026, este finala masculină de schi acrobatic big air, finală programată a avea loc marţi seara.

Favoritul competiţiei este americanul Mac Forehand, sportiv care a câştigat calificările cu un avans de 0,75 puncte faţă de Matěj Švancer, din Austria, şi un avans de două puncte faţă de norvegianul Birk Ruud.

Totuşi, lupta se anunţă a fi extrem de strânsă, în condiţiile în care Forehand, vicecampionul mondial din 2025, de la Engadin, Elveţia, îi va înfrunta, printre alţii, pe Birk Ruud, dublu campion olimpic şi dublu campion mondial, neo-zeelandezul Luca Harrington, campion mondial, americanul Troy Podmilsak, campion mondial, sau Matěj Švancer, noul copil-minune al acestui sport, dublu campion mondial de juniori.

