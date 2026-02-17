A fost găsit cadavrul lui Sebi, băieţelul de 4 ani căzut în Someş, după o lună de căutări

După aproape o lună de căutări, pompierii au descoperit cadavrul lui Sebi, băieţelul de 4 ani căzut în Someșul Mic. Familia a sperat la o minune până în ultima clipă.

După o lună de căutări neîncetate, pompierii au descoperit cadavrul lui Sebastian, băieţelul înghiţit de apele Şomeşului Mic pe 23 ianuarie. Corpul neînsuflețit a fost scos din apă de către echipajele prezente la fața locului, în zona localității Bunești, anunţă autorităţile.

În sprijinul echipelor de salvare au venit și voluntari din mai multe zone ale țării, impresionați de drama familiei. În urmă cu patru săptămâni, băiatul de 4 ani, alături de verișorul său de 5 ani, se jucau pe marginea râului, dar gheața s-a spart și au ajuns în apă.

Rudele lui Sebastian spun că băiatul ar fi putut avea o şansă dacă salvatorii nu ar fi bâjbâit în primele zile. "În prima zi ne-a trimis un singur scafandru şi ăla nu a fost echipat corespunzător să se scufunde. Că până nu îl scoate apa nu pot să facă nimic. Păi aşteptăm să îl scoată apa afară?", a declart Florin, un unchi al copilului.

"Scafandrii se bagă la 2 metri, nu se bagă la adâncimea la care l-au localizat oamenii. Nu ştiu, nu există oameni care se pot pune la adâncimea aia?", a declarat tatăl copilului. Autorităţile vorbeau la acea dată despre o misiune dificilă de salvare.

Ce spun autorităţile

Astăzi, 17 februarie a.c., în jurul orei 11.20, în contextul căutărilor efectuate în vederea identificării minorului dispărut în data de 23 ianuarie a.c., alături de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, respectiv Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca, a fost găsit de către pompieri trupul unui minor ce ar putea corespunde semnalmentelor persoanei dispărute.

Corpul neînsuflețit a fost scos din apă de către echipajele prezente la fața locului, în zona localității Bunești. În continuare, polițiștii desfășoară activități specifice de cercetare.

Verişorul lui Sebi, salvat de un adolescent

Un copil de 4 ani a căzut, pe 23 ianuarie, în râul Someş, în municipiul Gherla, iar un alt copil, de 5 ani, a fost salvat de un tânăr. Conform IPJ Cluj, cei doi copii se dădeau pe un derdeluş lângă apă.

"Din primele informaţii, doi minori, cu vârste de 4, respectiv 5 ani, s-ar fi dat pe un derdeluş de pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă. Un minor de 9 ani, care ar fi observat momentul în care cei doi copii ar fi fost luaţi de apă, s-ar fi deplasat imediat în apropierea primelor locuinţe din zonă, unde ar fi alertat persoanele aflate acolo pentru a interveni.

Astfel, un tânăr de 17 ani a reuşit să-l scoată din apă pe minorul de 5 ani. Minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate", informa atunci, IPJ Cluj.

