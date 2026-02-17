Evenimente în Bucureşti, miercuri 18 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 18 februarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Piesa de teatru "Matilda şi groparii" se joacă miercuri, 18 februarie, la Teatrul Naţional Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 18 februarie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 18 februarie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când, la Teatrul Ţăndărică, se joacă piesa pentru copii "Cei trei purceluşi". De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Teroare", Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Supernormali", la Teatrelli.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ai, n-ai… dai!", la Teatrul Elisabeta, "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre, "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Trei surori", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Matilda și groparii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, miercuri 18 februarie

Luana Genevieve şi Alduts Sherdley susţin un concert în Control Club, de la ora 19.00. În The Pub Universităţii, de la ora 20.00, Răzvan Trifan susţine un concert tribut David Sanborn.

Rareş susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.30, iar trupa Phoenix susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 18 februarie

De la ora 17.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi Rapid Bucureşti.

