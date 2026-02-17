18 februarie, Sfântul Leon, Papa al Romei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 18 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Leon, Papa al Romei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Papa Leon I este unul dintre sfinţii Bisericii nedespărţite ai primului mileniu creştin, pe care îi regăsim în Calendarul Ortodox. Conform crestinortodox.ro, Leon s-a născut în Italia, într-o familie creştină. Ajungând arhidiacon al Papei Sixt al III-lea, după moartea acestuia, Leon a fost numit Papa al Romei. Papa Leon I a fost cel care a salvat oraşul de la distrugere, atunci când Attila şi hunii săi s-au apropiat de Roma. Sfântul, întâmpinându-i îmbrăcat în veşmintele arhiereşti, a reuşit să negocieze cu Attila, făcându-l să se retragă.

Sfântul Leon s-a afirmat şi ca apărător al dreptei credinţe împotriva ereziei lui Eutihie şi Dioscor. În cadrul celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic de la Calcedon, ţinut în 451, a fost citită şi epistola Sfântului Leon, în care el susţinea cu tărie cele două lucrări şi cele două voinţe în Hristos.

Sfântul Leon, Papa al Romei, trecut la Domnul în 461.

