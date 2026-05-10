Evenimentele care se desfășoară în București, în acest weekend, creează haos în trafic și împart orașul în două tabere. De o parte sunt cei care susțin maratoanele. De cealaltă, cei care ies în trafic și acolo rămân ore bune din cauza restricțiilor. Unii s-au enervat, alţii s-au resemnat, fie că au stat la volan, fie că au aşteptat în staţiile de autobuz. Haosul va continua şi astăzi, atunci când mai multe artere vor fi blocate.

A fost mai aglomerat în weekend decât în timpul săptămânii. Semimaratonul Bucureştiului desfăşurat sâmbătă, 9 mai, a închis traficul pe mai multe artere din zona Unirii. "În Bucureşti se circulă foarte prost deoarece autorităţile se găsesc să facă tot felul de evenimente din astea în mijlocul oraşului în loc să le facă la marginea pădurii. Ar trebui să instituie un nou mod de circulaţie. Gen o zi cu soţ, o zi fără soţ, cum era pe timpul lui Ceauşescu", spune un şofer. "Au tot blocat astăzi Bucureştiul, l-au rupt", spune altul.

Unde va fi traficul restricţionat

Alina lucrează în industria organizării de evenimente şi se plânge că traversarea Bucureştiului a devenit un calvar inclusiv în weekend. "Avem întârzieri mari în livrări, trebuie să avem planuri de rezervă cu rute alternative care şi acelea de multe ori sunt blocate iar cireaşa de pe tort e că accesul la multe dintre locaţiile din centrul Bucureştiului sunt complet blocate", a declarat Alina. Ieri a trebuit să plece din Chiajna, şi să ajungă în zona Vitan. A pierdut o oră în plus, pe o rută cu cinci kilometri mai lungă decât de obicei.

În aceeaşi situaţie au fost mulţi bucureşteni. 30 de linii de autobuz si tramvai au fost deviate, iar asta a însemnat haos în staţii. Debusolaţi şi sătui să aştepte degeaba în staţii, călătorii au cerut explicaţii. Şoseaua Kiseleff este închisă şi ea, acesta fiind de altfel ultimul weekend în care se organizează evenimente aici. Primăria Municipiului Bucureşti a decis acest lucru, după ce a primit nenumărate plânegri din partea omaneilor care olocuiesc în zonă, nemulţumiţi de zgomotul creat. Semimaratonul Bucureştiului continuă şi azi, astfel că traficul va fi restricţionat de la Arcul de Triumf, Calea Victoriei, Pod Haşdeu, Piaţa Constituţiei, rond Alba Iulia până pe bulevardul Basarabia.

