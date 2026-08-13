Peter Magyar: La Paks, 2 turbine funcţionează în siguranţă. Cea din România a trebuit oprită complet

Premierul Peter Magyar a anunţat că au început operaţiunile pe Dunăre pentru a evita închiderea centralei nucleare Paks. O primă barjă este în curs de poziționare și fixare, a mai anunţat şeful Executivului de la Budapesta.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a transmis joi în ce stadiu sunt lucrările din albia Dunării. "Lucrările se desfășoară într-un ritm intens la Paks. Prima barjă este în curs de poziționare și fixare. În scurt timp va sosi și cea de-a doua barjă. Pe malul drept al Dunării, terenul a fost pregătit, drumurile sunt în curs de amenajare și a început acoperirea cu piatră, pe baza planurilor realizate de cei mai buni ingineri.

Pe malul stâng, forțele armate amenajează zona de lucru și depozitele. Și pe această parte va începe chiar astăzi construirea lucrării hidrotehnice. Într-o primă etapă vor fi folosite 35.000 de tone de piatră, iar ulterior 110.000 de tone. În prezent, două turbine ale Centralei Nucleare de la Paks produc energie în condiții de siguranță", a transmis Magyar.

Magyar, despre centrala nucleară din România

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În același mesaj, premierul ungar a făcut referire și la situația din România, unde au fost oprite cele două reactoare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după ce debitul Dunării nu a atins pragul necesar pentru răcirea Reactorului 2 în ciuda scufundării celor patru barje pe braţul Bala.

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Paks din Ungaria a revenit la putere nominală luni seara, la ora 22.28, după ce operatorul centralei a început creșterea treptată a puterii, scrie agenția ungară de presă MTI.

Spre deosebire de ţara noastră, creșterea nivelului Dunării din ultimele zile, pe teritoriul Ungariei, și evoluția temporară favorabilă a nivelului apei au permis specialiștilor maghiar să înceapă luni seara procesul de creștere a puterii unității 2 şi să evite astfel închiderea centralei.

"Între timp, centrala nucleară din România, despre care s-a vorbit atât de mult, a trebuit oprită complet. La Paks, specialiștii din domeniul gospodăririi apelor și energiei, împreună cu forțele armate, lucrează coordonat sub conducerea Oficiului pentru Administrația Apărării. La ora 15:00 voi prezenta, alături de specialiști, în cadrul unei conferințe de presă, detaliile lucrărilor de o amploare nemaivăzută în ultimele trei decenii", este mesajul publicat de Magyar pe Facebook.

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Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat miercuri, că urmează să se construiască un dig pe Dunăre, folosind aproape 150.000 de metri cubi de piatră, iar două barje vor fi scufundate pentru a crește nivelul Dunării în zona centralei nucleare Paks.