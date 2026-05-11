Ce sunt "spionii de unică folosință" și cum îi folosește Rusia în Polonia

Varșovia a înregistrat un număr fără precedent de atacuri hibride pe teritoriul său din 2024, a declarat serviciul de securitate internă al Poloniei (ABW) într-un raport publicat săptămâna trecută. Spionii amatori folosiți cândva de serviciile ruse de informații au pus bazele unor operațiuni mai complexe, potrivit unui cercetător în urma apariției acestor "agenți de unică folosință".

În 2024 și 2025 a fost înregistrată o creștere a activității de spionaj în Polonia, "în primul rând din partea serviciilor speciale ruse și strâns aliate din Belarus, precum și a Chinei", a declarat Agenția de Securitate Internă (ABW) într-un raport publicat pe 6 mai, citat de France24.

Drept urmare, Polonia a desfășurat în 2024 și 2025 la fel de multe investigații de contrainformații cât în ultimii 30 de ani.

Forțele de ordine și agențiile de informații au început să observe aceste eforturi încă din 2022, a informat The New Yorker în februarie. Ofertele de muncă au început să apară în grupurile de chat online, de obicei pe Telegram, adresate populațiilor de limbă rusă – ruși, dar și belaruși și ucraineni.

Serviciile de informații poloneze au venit cu un nume pentru acești agenți izolați recrutați de informațiile ruse – jednorazowi agenci – sau "agenți de unică folosință".

Raportul ABW spunea că serviciile de informații rusești trec treptat de la agenți de unică folosință la rețele mai "profesioniste" pentru a efectua sabotaj și alte campanii în toată Europa.

"Spionii de unică folosință sunt foarte folositori pentru generarea haosului, radicalizarea opiniei publice, consolidarea antagonismelor intergrupale, distragerea atenției și testarea rezistenței aparatului de stat", a declarat Arkadiusz Nyzio, cercetător polonez și autor al unui raport despre utilizarea intermediarilor de către Rusia pentru a crea haos în Europa.

Ei au pus, de asemenea, bazele pentru operațiuni mai complexe pe continent, a declarat Nyzio.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a folosit astfel de intermediari pentru a crea atât tulburări sociale, cât și pentru a distruge fizic ținte în Europa. "Este foarte ieftin, oferă un aspect de negație, iar răspândirea poate fi uriașă", a spus un oficial polonez intervievat de The New Yorker.

Eforturile rusești de sabotaj au vizat nu numai instalațiile militare poloneze și infrastructura vitală, ci și ținte slabe, cum ar fi centrele comerciale și alte locuri publice.

Într-unul dintre cele mai dramatice incidente, un incendiu din 12 mai 2024 a distrus unul dintre cele mai mari centre comerciale din Varșovia, Marywilska 44. Aproape 1.200 de buticuri au luat foc, lăsând în urmă un peisaj carbonizat, deși nimeni nu a fost ucis. Aproape doi ani mai târziu, rămășițele centrului comercial au fost distruse.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat într-o postare pe X că Polonia știe "sigur" că în spatele incendiului s-a aflat un atac incendiar ordonat de serviciile speciale ruse.

Din 2024 până în 2025, Rusia a început să creeze "celule de sabotaj" complexe care se bazau mai mult pe "structuri închise" precum cele găsite în crima organizată, a scris ABW. "Rușii preferă persoane cu experiență în aplicarea legii", se spune în raport, citând în special foști soldați, ofițeri de poliție sau mercenari din organizații paramilitare precum Grupul Wagner.

Dar folosirea spionilor de unică folosință nu va dispărea, spune Nyzio. Încă de la început, spune el, aceste campanii au fost despre "operațiuni de informații la diferite niveluri: folosirea diferitelor metode și instrumente pentru a obține diferite rezultate".

"Ar trebui să ne gândim la acestea ca niște roți dințate complementare într-o mașină, nu ca înlocuitori. Spionii de unică folosință au contribuit, fără îndoială, la cartografierea situației din Europa. Viteza și modul în care au fost neutralizați, precum și reacția publicului, au oferit informații valoroase asupra rezilienței statului și a societății."

Actori diferiți și metode diferite sunt utilizați pentru sarcini separate. "În timp ce spionii de unică folosință răspândesc propagandă anti-ucraineană" – cum ar fi afișele cu mesaje anti-ucrainene sau anti-NATO – 'profesioniștii' sabotează infrastructura feroviară și ofițerii de informații, care operează sub acoperire deosebit de adânc, se infiltrează în instituțiile statului", spune Nyzio.

În noiembrie anul trecut, o explozie a avariat o linie feroviară majoră poloneză în ceea ce prim-ministrul Tusk a numit un "act de sabotaj fără precedent". Incidentul ar fi putut provoca victime în masă dacă un mecanic de tren nu ar fi observat o problemă cu șina și i-ar fi avertizat pe alții la timp.

Frica și paranoia pe care le poate răspândi astfel de sabotaj este obiectivul.

"Dacă spui în fiecare zi: 'Rusia ne atacă', atunci nu mai au de ce să ne mai atace", a declarat un oficial al serviciilor de informații europene pentru The New Yorker.

Rusia, în colaborare cu aliatul său apropiat, Belarus, speră să influențeze viitoarele alegeri parlamentare din Polonia, potrivit lui Nyzio. "Există o mare probabilitate ca alegerile de anul viitor să ducă la formarea unui guvern de extremă dreapta, cu politicieni proeminenți anti-ucraineni și anti-europeni care propagă toate teoriile conspirației imaginabile. Instaurarea unui astfel de guvern ar însemna o realiniere geopolitică a Poloniei, inclusiv abandonarea sau slăbirea semnificativă a sprijinului Poloniei pentru cauza ucraineană. Acesta reprezintă un scenariu de vis pentru Rusia."

Pe termen lung, obiectivul Rusiei rămâne același ca întotdeauna: să destabilizeze Polonia și să creeze diviziuni între aliații occidentali, spune Nyzio.

"Cu cât este mai slab, mai în conflict intern și mai în dezacord cu Polonia de Vest, cu atât mai bine."

