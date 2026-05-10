O deputată Tisza a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei

Născută în localitatea Méhkerék, aflată la granița româno-ungară, Gurzó Mária a depus sâmbătă jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Ea este deputată din partea Tisza, partid câștigător al alegerilor parlamentare din aprilie.

Deputații au avut posibilitatea să depună jurământul și în limbile minorităților naționale la ședința inaugurală a noului parlament. Astfel, pe lângă română, jurământul a putut fi rostit și în limbile lovari, beás și croată, scrie kronika.ro.

Cine e Gurzó Mária

Conform prezentării de pe site-ul partidului Tisza, Ianosné Dr. Gurzó Mária Magdolna este medic stomatolog specialist, cu două specializări, inspector medical, delegat național și regional al Camerei Medicilor din Ungaria și reprezentantă a Autoguvernării Naționale a Românilor din Ungaria.

Născută într-o familie de români din Méhkerék, Gurzó Mária a absolvit liceul românesc din Gyula, apoi Facultatea de Stomatologie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în 1994. Între 2024 și 2026 a fost reprezentantă a Autoguvernării Naționale a Românilor din Ungaria.

„Profesia sa a fost mereu definită de spiritul de serviciu și de devotamentul față de oameni. Pentru ea, schimbarea de regim nu este doar un obiectiv politic, ci o obligație morală: oprirea corupției, restabilirea statului de drept, reconstruirea sistemului sanitar și orientarea Ungariei spre Europa”, se arată pe site-ul partidului despre politiciană.

Reprezentanții minorităților naționale au ajuns în Parlamentul de la Budapesta pe listele partidelor, deoarece la alegerile din acest an niciuna dintre listele minoritare nu a atins pragul necesar pentru obținerea unui mandat preferențial.

De altfel, deputații, senatorii și miniștrii RMDSZ depun de regulă jurământul în limba română în Parlamentul de la București sau la Palatul Cotroceni, adăugând în limba maghiară: „Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

