Cel puţin 132 de morți şi 570 răniți în urma unui cutremur de 7.4 în Columbia. S-a instituit stare de urgență

Cel puţin 132 de persoane au murit şi 570 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,4 care a avut loc luni dimineaţă, potrivit Asociaţiei Columbiene a Capitalelor, care a participat anterior la o şedinţă privind gestionarea dezastrului, alături de preşedinte, potrivit CNN.

Doar Oraşul Pereira a raportat 60 de decese, a precizat asociaţia. Cinci oraşe capitale din ţară se află în alertă roşie, 86 de clădiri s-au prăbuşit şi şapte aeroporturi şi-au suspendat operaţiunile, a adăugat asociaţia.

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Stare de dezastru național

Echipele de intervenţie de urgenţă se grăbesc să scoată oamenii din dărâmături. Printre structurile prăbuşite se numără secţiile de pediatrie şi neonatologie ale unui spital din Cali, iar guvernul a declarat stare de dezastru naţional şi a trimis soldaţi în zonă.

Şaisprezece persoane au fost salvate dintr-un sistem de telecabină din oraşul Pereira, a anunţat, luni, primăria oraşului.

Pasagerii se aflau în telecabine când a avut loc puternicul cutremur de luni dimineaţă şi au fost evacuaţi cu succes aproximativ şase ore mai târziu, în jurul orei 13:30, ora locală, se precizează în comunicat.

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Serviciul sistemului de telecabină din Pereira va rămâne suspendat până la noi dispoziţii, pe durata efectuării inspecţiilor de siguranţă, se mai precizează în comunicat.

Telecabinele sunt un mijloc popular de transport public în Columbia, făcând legătura între locuitorii comunităţilor situate pe versanţi şi centrele oraşelor.

Manizales, un alt oraş din regiunea montană a Columbiei, renumită pentru cultivarea cafelei, a fost nevoit, de asemenea, să evacueze pasagerii şi să suspende funcţionarea sistemului de telecabine din cauza avariilor structurale, a declarat mai devreme primarul oraşului.

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