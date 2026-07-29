Toyota și Honda suspendă activitatea unor fabrici, în urma seismului puternic din Japonia

Toyota anunţă miercuri, în urma cutremurului din Japonia, că va opri până vineri activitatea a trei fabrici din ţară, pentru a evalua impactul asupra furnizorilor şi lanţului logistic, cu doar câteva ore după ce a reluat producția suspendată în ziua anterioară, potrivit Agerpres.

Seismul cu magnitudinea 7,1, produs marţi în prefectura sud-vestică Kumamoto, a afectat infrastructura rutieră şi a lăsat fără electricitate mii de locuinţe, sporind temerile privind lanţurile de aprovizionare şi logistice.

"Situaţia, inclusiv replicile şi eforturile de recuperare, se schimbă zilnic. Vom continua să prioritizăm siguranţa mai presus de orice", se arată în comunicatul celui mai mare producător auto mondial, în legătură cu suspendarea activităţii la fabricile sale Miyata, Kanda şi Kokura, până pe data de 31 iulie.

Toyota produce modelul de lux Lexus la uzina din Miyata, care are o capacitate anuală de producţie de 430.000 de vehicule, iar la celelalte două unităţi fabrică autovehicule hibride şi motoare.

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Alţi producători afectaţi de cutremur

La rândul său, producătorul auto nipon Honda Motor a informat că va extinde, până vineri, suspendarea activităţii la fabrica sa de motociclete din Kumamoto pentru a efectua lucrări de reparaţii în zonele afectate de cutremur.

De asemenea, producătorul de cipuri Renesas a oprit activitatea celor două uzine din Kumamoto pentru a evalua impactul asupra echipamentelor.

Nissan a anunţat că nu intenţionează să suspende activitatea fabricii sale din Fukuoka, la nord de Kumamoto, unde produce SUV-ul Rogue, dar monitorizează situaţia lanţurilor de aprovizionare şi logistice.