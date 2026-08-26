Cel puțin 14 nou-născuți au murit într-un incendiu izbucnit la un spital din Pakistan

Cel puţin 15 nou-născuți şi-au pierdut viaţa în urma unui incendiu izbucnit la un spital de stat din Pakistan, în capitala Islamabad. Flăcările ar fi pornit în urma unei defecțiuni la instalația de climatizare, potrivit Agerpres.

''Un incendiu s-a produs la etajul 3 al secţiei de neonatologie a spitalului PIMS (Institutul de Ştiinţe Medicale din Pakistan)'', a indicat Biroul districtului Islamabad într-un comunicat.

Potrivit dpa, care citează oficialităţi locale, cauza probabilă a incendiului a fost o defecţiune la sistemul de aer condiţionat la primele ore ale dimineţii. Postul de televiziune Geo News a difuzat imagini ce arătau pompierii de la locul incendiului.

Comisarul-şef al administraţiei locale, Sohail Ashraf, a scris pe X că echipele de salvare şi poliţia ''s-au deplasat imediat la locul tragediei şi au reuşit să stingă incendiul''. El a precizat că apelul de urgenţă a fost primit cu puţin timp înainte de ora locală 07:00 (02:00 GMT).

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Doar un nou-născut a fost salvat din secţia de neonatologie

În secția de nou-născuți se aflau 16 bebeluși în momentul în care a izbucnit incendiul, iar unul dintre ei a fost salvat. Biroul premierului Shehbaz Sharif a transmis că acesta a cerut autorităților să înceapă imediat o anchetă.

Zona în care se afla secția a fost izolată, potrivit unui martor Reuters aflat la fața locului.

Mudasir, un părinte care și-a pierdut copilul în incendiu, a declarat că toate ușile secției, cu excepția uneia, erau închise și că nu existau măsuri adecvate de protecție împotriva incendiilor. Spitalul și autoritățile nu au oferit deocamdată un punct de vedere cu privire la incident.

Din cauza lacunelor legislative în materie de securitate şi norme de construcţie şi a aplicării neadecvate a acestor reguli, incendiile în marile clădiri sunt frecvente în Pakistan. În luna ianuarie, 67 de persoane au murit într-un incendiu la un centru comercial extrem de frecventat din oraşul portuar Karachi, în sudul ţării.