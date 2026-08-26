Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită surpriză la Moscova, pe fondul speculațiilor privind un posibil schimb de prizonieri între SUA și Rusia. Kremlinul a confirmat deplasarea, dar a precizat că oficialul american nu a fost primit de Vladimir Putin și că vizita a vizat contacte între serviciile de informații, potrivit Agerpres.

Ce a căutat șeful CIA la Moscova. Kremlinul respinge zvonurile despre o întâlnire cu Putin - Profimedia

"Nu a existat nicio întâlnire cu preşedintele", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru postul rus RTVI.

Anterior, reprezentantul Kremlinului a declarat pentru The Washington Post că vizita avea legătură cu "contactele între serviciile de informaţii", fără a oferi detalii suplimentare.

Cu o zi înainte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului declarase că nu ştia nimic despre vizita lui Ratcliffe după ce o aeronavă militară americană aterizase la Moscova. Comentatorii ruşi au ironizat declaraţia lui Peskov după ce imagini cu aeronava au apărut pe reţelele de socializare, întrebându-se cum un avion care îl transporta pe şeful CIA a putut ajunge în capitala rusă fără ca Kremlinul să ştie, relatează dpa.

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Vizita ar putea avea legătură cu un schimb de prizonieri

Potrivit canalelor ruseşti Telegram, directorul CIA, care s-a implicat în schimburi de prizonieri anterioare între cele două ţări, a sosit la Moscova pentru o altă misiune similară, care se pare că ar avea legătură cu eliberarea americanului Charles Zimmerman.

Veteranul Marinei SUA, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat în ianuarie la cinci ani de închisoare în Rusia pentru posesie ilegală şi trafic de arme de foc.

Conform presei, Zimmerman a călătorit în Rusia pentru a se întâlni personal cu o femeie cu care comunicase online şi a fost arestat când iahtul său a acostat în portul Soci, iar la bordul ambarcaţiunii a fost găsită o puşcă.

Presa rusă indică faptul că Putin a semnat două decrete secrete în ultimele zile, dintre care unul ar putea avea legătură cu graţierea lui Zimmerman.

Vizita șefului CIA, într-un moment delicat pentru negocierile Rusia-Ucraina

Vizita la Moscova a lui Ratcliffe a fost confirmată pentru CBS News şi Axios de surse anonime şi a avut loc într-un moment în care negocierile de pace mediate de SUA dintre Rusia şi Ucraina rămân blocate.

Unele publicaţii occidentale au scris că vizita lui Ratcliffe are legătură cu presupuse planuri ale Moscovei de a anunţa o nouă mobilizare a trupelor pentru a sprijini ofensiva din Ucraina, lucru negat de autorităţile ruse, sau că şeful CIA a venit să avertizeze Kremlinul să nu atace obiective britanice care furnizează arme Ucrainei.

Aceasta este prima vizită a unui director CIA în Rusia în aproape cinci ani. Predecesorul lui Ratcliffe, William Burns, a călătorit la Moscova în noiembrie 2021, cu doar câteva luni înainte de intervenţia militară rusă în Ucraina.

Avionul militar american a decolat de la Moscova spre Riga marţi seară, a relatat presa de stat rusă. Nu au fost raportate atacuri cu drone ucrainene la Moscova de-a lungul întregii zile. Presa americană a declarat că Washingtonul a cerut Kievului să suspende temporar astfel de atacuri.