Ţările care îşi răsplătesc medaliaţii la Jocurile Olimpice. Unde se dau aproape 800.000 de dolari pentru aur

Separat de premiile oferite de organizatorii competiţiei din Italia, ţările care au sportivi medaliaţi la Jocurile Olimpice oferă premii în numerar. În Singapore, cea mai mare sumă este de aproximativ 792.000 de dolari pentru o medalie individuală de aur.

entru sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă din Milano-Cortina, care se desfășoară în prezent, un loc pe podium poate însemna mai mult decât glorie și o medalie. În unele țări, acest lucru vine la pachet cu premii financiare de șase cifre. Comitetul Internațional Olimpic nu acordă premii în bani, însă multe guverne și organisme olimpice naționale oferă astfel de bonusuri, scrie CNBC.

Ţările care îşi răsplătesc din plin sportivii

Singapore se află în fruntea clasamentului premiilor pentru Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026. Ţara din Asia de Sud-Est oferă aproximativ 792.000 de dolari pentru o medalie individuală de aur, 395.000 de dolari pentru argint și 197.000 de dolari pentru bronz. Singapore este la a doua participare la jocurile olimpice de iarnă. Anul acesta, în Italia are un singur atlet: schiorul alpin Faiz Basha, care nu a reușit să termine prima etapă a slalomului uriaș.

Hong Kong, care a trimis în Italia schiori alpini și patinatori de viteză, oferă aproximativ 768.000 de dolari pentru aur, 384.000 de dolari pentru argint și 192.000 de dolari pentru bronz. Orașul nu a câștigat încă o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă.

Pe locurile trei și patru sunt Malaysia și Kazakhstan cu 250.000 de dolari pentru aur.

Cea mai generoasă ţară europeană

Italia este cea mai generoasă țară europeană cu 214.000 dolari pentru medalia de aur, 107.000 de dolari pentru argint și 71.000 de dolari pentru bronz.

Și Polonia se remarcă prin varietatea recompenselor oferite. Medaliații individuali cu aur pot primi aproximativ 211.000 de dolari. Pachetul mai include un autoturism Toyota Corolla, un apartament cu două camere complet finisat, un tablou, un voucher de vacanță și bijuterii.

Coreea de Sud acordă aproximativ 208.000 de dolari pentru aur, aproximativ 139.000 de dolari pentru argint și 70.000 de dolari pentru bronz. După asiatici în clasament sunt bulgarii cu 150.000 dolari pentru aur, 120.000 pentru argint și 60.000 pentru bronz.

Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite acordă 37.500 de dolari pentru aur, 22.500 de dolari pentru argint și 15.000 de dolari pentru bronz.

Ţările care nu acordă bonusuri pentru clasările pe podium

Nu toate țările plătesc premii în bani, iar în alte țări, schema de bonusuri pentru medalii nu este dezvăluită public. Norvegia, care se mândrește cu cele mai multe medalii din istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă, nu acordă bonusuri în bani pentru clasările pe podium.

Totuşi, sportivii se pot califica pentru a obține sprijin financiar din partea Comitetului Olimpic și Paralimpic Norvegian. Bursa este în valoare de aproximativ 160.000 de coroane norvegiene pe an (16.831 de dolari) și include acces la antrenament profesional și servicii medicale.

Regatul Unit nu acordă bonusuri în numerar pentru medaliile olimpice, ceea ce înseamnă că sportivii din echipa Marii Britanii nu vor primi plăți suplimentare pentru clasările pe podium în 2026. Sprijinul financiar este oferit totuşi prin UK Sport, care folosește fonduri de la Loteria Națională pentru a sprijini antrenamentul, antrenoratul și dezvoltarea sportivilor.

China nu publică nicio plată a medaliilor de la Jocurile Olimpice de Iarnă, recompensele fiind adesea determinate la nivel provincial sau la nivel de sponsor.

Aproape 2.900 de sportivi din peste 90 de comitete olimpice naționale concurează la Jocurile de iarnă în cadrul a 116 probe cu medalii.

