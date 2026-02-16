Meghan Markle a dezvăluit parţial chipul fiicei sale Lilibet într-o fotografie de Valentine's Day

Ducesa de Sussex a publicat duminică o fotografie cu prinţul Harry ţinând-o în braţe pe fiica lor, Lilibet, în vârstă de 4 ani şi jumătate. Fetiţa ţine în mână un buchet de baloane roşii. Particularitatea acestei fotografii, realizată special pentru Instagram, este că dezvăluie parţial chipul lui Lilibet.

"Ei doi + Archie = Valentinii mei pentru totdeauna", a scris Meghan Markle alături de imagine, care, ca toate postările sale, nu permite comentarii. Deşi apar adesea în videoclipurile şi fotografiile publicate de ducesă, copiii ei, Archie şi Lilibet, sunt în majoritatea cazurilor fotografiaţi din spate, din profil sau cu părul care le acoperă faţa. În această fotografie, se poate ghici chipul fetiţei, prezentată din profil.

Dorind să păstreze anonimatul copiilor lor, Meghan şi Harry nu au difuzat nicio fotografie oficială cu ei de mai mulţi ani. Ultima fotografie oficială a Lilibet datează de la jubileul reginei Elizabeth II, în iunie 2022. Strănepoata suveranei avea atunci un an. În ceea ce-l priveşte pe Archie, ultima sa fotografie oficială datează, de asemenea, de mai mulţi ani.

Meghan Markle nu a dezvăluit chipurile celor doi copii

Dar cei doi copii apar din ce în ce mai des în postările mamei lor, fie pentru promovarea producţiei sale Netflix "With love Meghan", fie pentru diverse sărbători. La 4 iunie 2025, Meghan a publicat o fotografie cu fiica sa, cu faţa parţial acoperită de mâna ei, cu ocazia celei de-a patra aniversări a acesteia.

Prinţul Harry a suferit în mod special din cauza expunerii sale şi a mamei sale, prinţesa Diana, hărţuite în permanenţă de paparazzi. De mulţi ani, el duce o adevărată cruciadă împotriva presei tabloide britanice, acuzată că a încercat să obţină informaţii despre el în mod ilegal. La sfârşitul lunii ianuarie, el s-a aflat la Londra pentru a depune mărturie în cadrul procesului său împotriva editorului Daily Mail.

Meghan şi Harry ar trebui să se întoarcă în Marea Britanie pentru a participa la un eveniment legat de Invictus Games, jocurile create de prinţ pentru veteranii răniţi. Au trecut aproape patru ani de când ducesa de Sussex nu a mai venit în Marea Britanie.

