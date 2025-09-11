Charlie Kirk, decorat post-mortem cu Medalia Prezidenţială pentru Libertate
Președintele american Donald Trump a anunțat că îi va acorda post-mortem lui Charlie Kirk Medalia Prezidențială pentru Libertate. Anunțul a fost făcut în timpul ceremoniei de joi, de la Pentagon, care a marcat cea de-a 24-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie.
Donald Trump a declarat că este șocat de asasinarea lui Charlie Kirk în timpul unei apariții la campusul universitar din Utah și a lăudat impactul fostului său aliat său asupra politicii conservatoare.
"Charlie a fost un gigant al generației sale, un campion al libertății și o inspirație pentru milioane și milioane de oameni", a spus Donald Trump, conform AP şi Mediafax.
Trump a anunțat că îi va acorda Medalia Prezidențială pentru Libertate lui Kirk.
Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio și un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri în ceea ce guvernatorul Utahului, Spencer Cox, a numit un asasinat politic. Asasinul este căutat de numeroși polițiști și agenți federali.
