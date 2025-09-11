Președintele american Donald Trump participă la slujba de comemorare care marchează cea de-a 24-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie. Locația ceremoniei a fost mutată în curtea interioară a Pentagonului. În mod normal aceasta se desfășoară lângă memorialul clădirii, în afara zidurilor. Oficialii nu au explicat de ce a fost luată decizia mutării. Ceremonia a avut loc la câteva ore după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk la un eveniment în aer liber la o universitate din Utah.

Donald Trump, la ceremonia care marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie - Profimedia

Donald Trump a vorbit la finalul ceremoniei despre eroi, promițând să-i onoreze.

"Vom apăra națiunea pe care au servit-o, valorile pe care le-au susținut și libertatea pentru care au murit. Ne vom sprijini trupele, ne vom proteja familiile și vom păstra modul de viață american pentru fiecare generație viitoare. Vom construi mai înalt, vom crește mai puternici, vom lupta mai cu înverșunare și vom zbura mai sus și, împreună, vom merge mai departe ca un singur popor, cu o singură inimă, o singură credință, un singur steag și un singur destin glorios sub Dumnezeu atotputernic", a spus Donald Trump, conform Mediafax.

Slujbele de comemorare care marchează cea de-a 24-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie se desfășoară joi dimineață (ora locală) în mai multe locuri din SUA.

11 septembrie 2001, un moment crucial pentru lume

Pe 11 septembrie 2001, teroriştii Al-Qaeda au deturnat două avioane şi au lovit cu ele Turnurile Gemene de la World Trade Center din New York. Aproape trei mii de oameni, printre care cinci români, au murit atunci. Peste 1.100 de victime nu au fost identificate nici până astăzi.

Ca răspuns la atentate, Statele Unite au declanşat cea mai mare operaţiune antiteroristă din istorie, iar pe toată planeta s-au înăsprit securitatea aviatică şi legile anti-tero.

Atentatele au fost opera a 19 terorişti, organizaţi în patru comando-uri diferite care au deturnat patru avioane de linie.

Zborul 11, al companiei American Airlines, a fost primul deturnat. Pilotat de unul dintre terorişti, s-a izbit de Turnul de Nord la 08:46 ora locală. 17 minute mai târziu, alt avion lovea al doilea turn de la World Trade Center.

La ora 9:37, al treilea avion loveşte clădirea Pentagonului din Washington DC. Ultimul avion deturnat, Cursa 93 a companiei United Airlines, s-a prăbuşit pe un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii au luat cu asalt cabina în care se aflau teroriştii.

La scurt timp după atentate, americanii şi aliaţii lor au invadat Afganistanul, care îi adăpostea pe teroriştii din Al-Qaida. Considerat principalul vinovat pentru atacuri, Osama bin Laden a fost localizat şi lichidat abia după 10 ani. O schimbare majoră a fost creşterea controalelor pe aeroporturi şi sporirea măsurilor de securitate.

