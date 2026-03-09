Piața petrolului a luat foc peste noapte. Ţiţeiul a explodat la aproape 120 de dolari, cu 30% peste nivelul de vineri. Pentru România, vâlvătaia se mută direct la pompă. Benzina și motorina pot urca spre 10 lei litrul, chiar zilele următoare. În regiune apar deja semne de panică, iar unele benzinării din Ungaria limitează alimentarea la 30 de litri de client, de teamă că stocurile se vor termina. Experții spun că presiunea e uriașă, iar motorul scumpirilor s-a turat la maximum. Autoritățile analizează reducerea taxelor pentru a tempera scumpirile.

Ne aşteptăm la scumpiri şi mai mari la pompă, după ce preţul petrolului <cg14> a sărit aproape de 120 de dolari, un nivel nemaiîntâlnit din 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Ulterior, prețul a coborât spre 100 de dolari, după ce țările din G7 au anunțat că iau în calcul folosirea rezervelor pentru a calma piața.

3 scenarii pentru prețul la pompă, în funcție de cum evoluează barilul de petrol

Dacă țițeiul rămâne în jur de 100 de dolari, cât e acum, vom vedea în zilele următoare scumpiri semnificative la pompă. Litrul de benzină ar fi cam 9 lei și 60 de bani, iar motorina în jur de 10 lei. Dacă barilul ajunge la 150 de dolari, un scenariu invocat de banca americană Goldman Sachs, benzina s-ar apropia de 11 lei și jumătate, iar motorina - de 12 lei. Iar dacă petrolul urcă la 200 de dolari, aşa cum ameninţă Teheranul, atunci am putea vedea prețuri și de peste 14 lei pe litru, atât la benzină, cât și la motorină.

"Un preț mic pentru pacea lumii, doar proştii ar gândi altfel", a comentat preşedintele Donald Trump.

"Dacă vorbim de o prelungire de câteva luni de zile, atunci sigur scenariile cele mai pesimiste tind să crească serios în probabilitate", spune Claudiu Cazacu, analist pieţe financiare.

Iar efectul ar fi de domino în toată economia. Mâncare, facturi, transport. Pentru că scumpirile sunt tot mai presante, mulţi şoferi români merg la vecinii bulgari.

Cum intri în Bulgaria, la prima stație de alimentare, benzină se vinde cu un euro şi 36 de cenți, adică 6 lei și 90 de bani iar motorină costă un euro și 41 de cenți, adică 7 lei și 20 de bani.

Preţurile cresc pe zi ce trece

La noi, în schimb, preţurile cresc pe zi ce trece. Benzina e 8 lei si 24 de bani, iar motorina 8 lei si 61 de bani. Într-o singura luna, carburantii s-au scumpit cu 7%, ceea ce inseamna ca pentru un plin plătim cu 30 de lei mai mult decât luna trecută.

"Diferența dintre prețul carburanţilor din România și prețul carburanților din Bulgaria este data în principal de regimul fiscal aplicat în cele două ţări. Acciza este, de exemplu, cu 40% mai mică în Bulgaria faţă de ţara noastră. Totodată, taxa pe valoare adăugată aplicabilă în Romania e de 21% în timp ce vecinii bulgari au de 20%", spune Adrian Vintilă, specialist energie.

Pe scurt, jumătate din prețul litrului de carburant la pompă e reprezentat de accize și TVA. Iar asta dă mână liberă Guvernului să limiteze creșterea prețului prin fiscalitate.

Potrivit surselor Observator, Guvernul ia în calcul reducerea temporară a accizelor şi scăderea TVA-ului aplicat accizei, care înseamnă acum 60 de bani. Iar fermierii şi transportatorii ar putea primi subvenţii. Pentru a creşte producţia internă de carburanţi, rafinăria Petrotel ar putea fi redeschisă.

În Europa, Italia analizează reduceri de taxe, Croația a fixat prețuri maxime la pompă pentru cel puțin două săptămâni, iar unele stații din Ungaria limitează alimentarea la 30 de litri per client.

