Incendiu devastator în Scoţia. O clădire, monument istoric, din apropierea Gării Centrale din Glasgow, s-a făcut scrum. Hotelurile din zonă au fost evacuate de urgenţă, iar pompierii s-au luptat ore în şir cu flăcările. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă gara - cea mai aglomerată din Scoţia - va rămâne închisă.

Au fost momente de groază în care clădirea Forsyth, veche de peste 170 de ani, a fost mistuită de flăcări. O coloană uriaşă de fum negru s-a ridicat peste centrul oraşului. Zeci de pompieri s-au luptat mai bine de 13 ore cu infernul.

"E devastator. Este o clădire frumoasă şi, acum, e distrusă. De 7 ore! Sunt 7 ore de când a început incendiul", spune un localnic.

Sub privirile îngrozite ale trecătorilor, o parte din clădire s-a făcut una cu pământul. Cupola și fațada au cedat sub puterea flăcărilor și s-au prăbușit peste trotuar. Din cauza riscului de extindere a focului, autoritățile au evacuat de urgență mai multe hoteluri din zonă.

Articolul continuă după reclamă

Totul a pornit de la parter, dintr-un magazin de țigări electronice, unde mai multe explozii au fost provocate de bateriile cu litiu din interiorul dispozitivelor. În ciuda încercărilor disperate ale localnicilor de a interveni, focul s-a extins fulgerător.

Gara Centrală, artera folosită zilnic de peste 65 de mii de oameni, este acum pustie. Va rămâne închisă până când echipele de salvare vor verifica dacă totul este sigur și cum a fost afectată rezistența clădirii.

Ana Zenovie Like

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰