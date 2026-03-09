Antena Meniu Search
Ciprian Ciucu: "Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie"

Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în luna aprilie, dacă nu va fi adoptat bugetul de stat, este avertismentul dat de Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 21:42
"O nouă amânare, mereu cu piciorul pe frână. NU MAI ESTE TIMP! Bugetul de stat trebuie adoptat de urgență, altfel Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în luna aprilie", a scris luni seara pe Facebook Ciprian Ciucu. El spune că în aprilie Primăria are un vârf de plăți generat de obigațiuni emise în urmă cu 20 de ani, care nu mai pot fi "rostogolite".

Primarul general adaugă că a pregătit reformele necesare pentru a reduce din cheltuielile administrative

"Fac un apel la toate partidele Coaliției, în special la PSD, să nu mai amâne adoptarea legii bugetului. Nu credeți mesajele iresponsabile care vă spun că Bucureștiul 'ia de la săraci ca să dea la bogați'", susține Ciucu. Conform acestuia, circa 35-40% din veniturile bugetului de stat provin din taxe și impozite colectate în București.

"Am ajuns aici din cauza destrăbălării bugetare a Guvernului Ciolacu. Repet! În 2024 și în 2025, Primăriei Capitalei i s-au luat, pentru a acoperi găurile destrăbălării bugetare, peste 3,5 miliarde de lei. Mai mult, Sectorarelor li s-a luat o sumă echivalentă. Per total, Bucureștiul are un deficit de finanțare de 7 miliarde de lei. Suma este uriașă! Să vă dau un exemplu: în anul 2023, cotele erau de aproximativ 550 de milioane/lună. Astăzi, sunt de doar 350 milioane/lună", mai scrie Ciucu pe rețeaua de socializare.

Primarul general adaugă că a pregătit reformele necesare pentru a reduce din cheltuielile administrative. "O nesimțire de netolerat", spune fostul premier Marcel Ciolacu. Acesta îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că vrea să "fure" venituri din toate județele, ca "să-i dea mai multe miliarde lui Ciucu, la cel mai bogat municipiu al țării". 

