China promite beneficii economice Taiwanului dacă acceptă reunificarea

China a transmis un nou mesaj către Taiwan, susținând că o eventuală reunificare ar aduce beneficii economice majore insulei, inclusiv acces extins la piața chineză și noi oportunități de dezvoltare. Declarațiile vin într-un context tensionat, marcat de presiuni politice și militare tot mai frecvente din partea Beijingului, în timp ce administrația de la Taipei, condusă de Lai Ching-te, respinge ferm ideea unirii și insistă că viitorul insulei trebuie decis exclusiv de populația sa.

Declarațiile vin în contextul în care autoritățile chineze încearcă să convingă Taipeiul să accepte ceea ce Beijingul numește "reunificare pașnică", scrie Reuters, potrivit Mediafax.

Guvernul taiwanez, condus de președintele Lai Ching-te, respinge însă în mod constant ideea unirii cu China și susține că doar populația Taiwanului poate decide viitorul politic al insulei.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și a intensificat în ultimele luni campaniile diplomatice și politice prin care promovează avantajele unei eventuale unificări. În paralel, Beijingul continuă să mențină presiuni militare în apropierea insulei.

Argumentele prezentate de Beijing

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Beijing, purtătorul de cuvânt al Biroului pentru Afaceri Taiwan, Chen Binhua, a declarat că reunificarea ar revitaliza economia Taiwanului prin acces extins la piața uriașă a Chinei.

Oficialul chinez a susținut că mediul de afaceri și investițiile din Taiwan ar beneficia de mai multă stabilitate și de un potențial crescut de dezvoltare. Potrivit Beijingului, colaborarea economică dintre cele două teritorii ar crea oportunități fără precedent pentru companiile taiwaneze și ar consolida poziția regiunii în domeniul tehnologic.

Taiwan este unul dintre cei mai importanți producători mondiali de semiconductori avansați, esențiali pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și a industriei tehnologice globale. Economia insulei a înregistrat o creștere puternică, de 8,68% în 2025, cel mai ridicat ritm din ultimii 15 ani.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a reacționat ferm la mesajele venite din partea Beijingului și a declarat că reunificarea prezentată drept soluție pașnică poate genera probleme majore pentru țară.

Într-un discurs adresat liderilor militari de la Taipei, Lai a subliniat că menținerea păcii depinde de consolidarea capacităților de apărare ale Taiwanului. Liderul taiwanez a acuzat China că desfășoară frecvent operațiuni militare și tactici de presiune psihologică în apropierea Strâmtorii Taiwan.

Autoritățile din Taiwan susțin că Beijingul folosește tactici de "zonă gri", prin care încearcă să epuizeze adversarul fără a declanșa un conflict deschis. Aceste acțiuni includ trimiterea regulată de nave militare și avioane în apropierea insulei.

Reunificarea amplifică tensiunile regionale

Disputa dintre Beijing și Taipei continuă să reprezinte una dintre cele mai sensibile probleme geopolitice din Asia. China propune de mai mulți ani un model de autonomie similar celui aplicat în Hong Kong, cunoscut sub formula "o țară, două sisteme".

Cu toate acestea, niciun partid politic important din Taiwan nu susține această opțiune, iar populația insulei rămâne în mare parte favorabilă păstrării actualului statut democratic.

Analiștii consideră că tensiunile dintre cele două părți vor continua să influențeze stabilitatea regională și piețele globale, în special în contextul importanței Taiwanului în industria semiconductorilor.

