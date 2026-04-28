Maia Sandu l-a graţiat pe Alexandru Bălan: a fost dat la schimb pentru 2 ofiţeri moldoveni captivi în Rusia

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunţat, marţi, că l-a graţiat pe fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), Alexandru Bălan, judecat în România pentru trădare în favoarea KGB din Belarus. El a fost dat la schimb pentru doi ofiţeri ai SIS aflaţi în captivitate în Rusia.

Într-un mesaj postat marţi pe Facebook, Maia Sandu mulţumeşte preşedintelui american Donald Trump şi Administraţiei SUA pentru ajutorul acordat la acest schimb, în care au mai fost implicate Polonia şi România.

"Republica Moldova a reuşit să elibereze şi să aducă acasă doi cetăţeni moldoveni aflaţi în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajaţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, au fost eliberaţi şi reîntorşi autorităţilor noastre într-un schimb internaţional de persoane. Îi mulţumesc preşedintelui Trump pentru implicarea sa şi a administraţiei SUA în succesul acestei acţiuni. Le mulţumesc tuturor partenerilor - din SUA, Polonia şi România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului şi pentru sprijinul acordat autorităţilor noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituţiilor noastre pentru profesionalism şi cooperarea internaţională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofiţerilor noştri. Această operaţiune este în desfăşurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operaţiunea, dar şi viaţa celor doi cetăţeni moldoveni", spune Maia Sandu.

Alexandru Bălan, schimbat cu doi ofiţeri ai SIS

În continuare, Maia Sandu explică cum a avut loc schimbul lui Alexandru Bălan cu cei doi ofiţeri ai SIS.

"Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operaţiuni complexe, cei 2 ofiţeri au fost schimbaţi, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetăţean al Federaţiei Ruse, Popova Nina, care acţiona împotriva statului Republica Moldova, şi Alexandru Bălan, cetăţean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de ţară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost graţiat pentru a putea pleca în Belarus. Pentru ţara noastră este un câştig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuaţie matematică - noi am readus acasă doi cetăţeni care lucrează pentru Republica Moldova renunţând, în schimb, la 2 deţinuţi care au lucrat împotriva Republicii Moldova. Ofiţerii noştri sunt în drum spre casă şi îi aşteptăm să ajungă cu bine! Este important ca ofiţerii să treacă toate testele medicale - prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoşi şi primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie", a precizat Maia Sandu.

Fostul şef SIS, acuzat de trădare

Alexandru Bălan a fost extrădat recent din România în Republica Moldova, deşi el are un proces pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. El a fost trimis în judecată în luna februarie de DIICOT, în stare de arest preventiv, pentru trădare şi de transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus.

Concret, în perioada în care a ocupat poziţia de şef al Direcţiei Generale Contraspionaj a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi, apoi, în calitate de director adjunct al instituţiei, Alexandru Bălan a intrat în posesia mai multor informaţii clasificate conexe spaţiului Federaţiei Ruse şi, ulterior momentului în care a părăsit instituţia, a deţinut fără drept documente şi informaţii secrete de stat de natură să afecteze securitatea naţională a României.

Începând cu anul 2024, el a intrat în contact cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus şi a avut două întâlniri cu aceştia în capitala Ungariei, Budapesta, în regim clandestin, cu adoptarea unor multiple măsuri de protecţie contrainformativă.

De asemenea, Bălan a ţinut legătura cu spionii din Belarus prin poşta electronică, urmărind prin cele două modalităţi de comunicare transmiterea unor date/informaţii cu caracter secret de stat, precum şi transmiterea unor rapoarte informative, care conţineau informaţii având caracter secret de stat, realizarea de instructaje şi efectuarea de plăţi în contrapartidă cu serviciile prestate.

El a fost ridicat de procurori pe 8 septembrie 2025, la Timişoara, şi la domiciliul său au fost găsite două documente conţinând informaţii secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deţinere neautorizată pun în pericol securitatea naţională a României.

