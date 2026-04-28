Alertă în Taiwan, după ce autoritățile au observat două nave de război chineze lângă Strâmtoarea Taiwan

Taiwanul a observat două nave de război chineze operând în apele din apropierea insulelor Penghu din Strâmtoarea Taiwan și a trimis propriile forțe navale și aeriene pentru a supraveghea situația, a declarat ministerul apărării din Taipei.

China, care consideră Taiwanul guvernat democratic ca fiind propriul teritoriu, își trimite navele și avioanele de război în apele și cerul din jurul insulei aproape zilnic, spre condamnarea guvernului taiwanez, relatează Reuters.

Deși ministerul apărării din Taiwan oferă actualizări zilnice despre locațiile aeronavelor militare chineze, rareori oferă detalii despre locul în care operează navele de război chineze, în general doar atunci când detectează portavioane, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută.

Luni seara, ministerul a declarat că un distrugător chinez și o fregată au intrat în apele din sud-vestul insulelor Penghu, care găzduiesc importante baze navale și aeriene taiwaneze și sunt aproape de partea taiwaneză a strâmtorii.

Armata taiwaneză "a monitorizat îndeaproape formațiunea și a răspuns în mod corespunzător folosind forțe navale și aeriene", a adăugat ministerul, fără a oferi mai multe detalii. Ministerul a arătat imagini color ale ambelor nave, făcute din aer, dar nu a oferit o locație exactă.

Ministerul apărării din China nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. La începutul acestei luni, acesta a declarat că activitățile militare regulate ale Chinei în jurul Taiwanului sunt "în întregime justificate și rezonabile" și că orice tensiuni sunt vina guvernului de la Taipei.

Într-un interviu acordat marți ofițerilor Gărzii de Coastă din Taipei, președintele taiwanez Lai Ching-te a declarat că operațiunile "zonei gri" ale Chinei - tactici neregulate de epuizare a unui inamic fără a recurge la luptă deschisă - și presiunea psihologică au crescut zi de zi.

"Aceștia caută să creeze o nouă normalitate care subminează status quo-ul", a adăugat el.

