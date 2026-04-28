Cum se apară Jimmy Kimmel după ce a numit-o, în glumă, pe Melania Trump "văduvă în devenire"

Prezentatorul TV Jimmy Kimmel respinge acuzațiile lansate de Donald Trump și susține că gluma despre Melania Trump nu a fost "un îndemn la asasinat", în timp ce controversa ia amploare după atacul armat petrecut la Casa Albă.

În deschiderea emisiunii sale "Jimmy Kimmel Live!" de luni, comediantul a descris gluma ca o ironie uşoară despre diferenţa de vârstă din cuplul prezidenţial şi "în niciun caz un îndemn la asasinat", informează marţi DPA şi PA Media, citate de Agerpres.

Controversa s-a iscat în contextul incidentului de sâmbătă seară, când un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în Casa Albă în timpul Cinei corespondenţilor. Cu câteva zile înainte de incident, Kimmel a rostit un scheci despre această cină şi a glumit că Melania are "aura unei văduve în devenire".

Kimmel își cere scuze și condamnă violența

În monologul său de luni, Kimmel a spus că îi pare rău dacă preşedintele şi cei prezenţi la eveniment au trăit o experienţă traumatică şi înfricoşătoare.

"Sunt de acord că trebuie să respingem retorica urii şi a violenţei", a spus Jimmy Kimmel.

"Şi cred că cel mai potrivit loc de unde să începi să faci asta ar fi să porţi o conversaţie cu soţul tău pe acest subiect".

Donald Trump cere sancțiuni dure împotriva prezentatorului

Mai devreme, Trump l-a criticat pe prezentator, într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, reluând apelul făcut de soţia sa către postul american ABC de a "lua măsuri" împotriva lui Kimmel.

"Uau, Jimmy Kimmel, care nu este deloc amuzant, aşa cum o atestă ratingurile sale TV groaznice, a făcut o declaraţie cu adevărat şocantă în emisiunea sa", a scris Donald Trump pe Truth Social.

"O zi mai târziu, un nebun a încercat să intre în sala de bal a Cinei Corespondenţilor de la Casa Albă, înarmat cu o puşcă, un pistol şi multe cuţite. Era acolo dintr-un motiv foarte evident şi sinistru. Apreciez că atât de mulţi oameni sunt indignaţi de apelul josnic la violenţă al lui Kimmel şi, în mod normal, nu aş reacţiona la nimic din ceea ce a spus, dar acum s-a întrecut mult limita", a scris Trump.

"Jimmy Kimmel ar trebui să fie concediat urgent de Disney şi ABC", a mai spus Trump.

Gluma care a stârnit reacția Melaniei Trump

Într-un scheci difuzat săptămâna trecută înaintea Cinei Corespondenţilor, Kimmel a glumit: "Prima noastră Doamnă, Melania, este aici. Atât de frumoasă! Doamnă Trump, aveţi aura unei văduve în devenire".

Melania a răspuns la scheci printr-o postare publicată luni pe X şi l-a numit pe prezentatorul de televiziune "laş".

"Retorica urii şi a violenţei practicată de Kimmel doreşte să ne divizeze ţara", a mai spus ea.

"Monologul lui despre familia mea nu este comedie - cuvintele lui sunt corozive şi adâncesc criza politică din America".

Suspendarea lui Kimmel după un alt scandal

În septembrie anul trecut, prezentatorul a fost suspendat pe o perioadă nedefinită în urma unor comentarii pe care le-a făcut în emisiune sa după asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk, un aliat al lui Trump.

Suspendarea prezentatorul a fost dur criticată de public, vedete de la Hollywood şi personalităţi politice, care au acuzat administraţia americană de încălcarea libertăţii de exprimare şi a libertăţii presei, ceea ce a dus la revenirea lui Kimmel pe micile ecran cinci zile mai târziu.

