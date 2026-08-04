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Chirurg exclus din profesie, după o operație greșită. Organele unui pacient ar fi fost conectate incorect

Imagine reprezentativă chirurg - ShutterStock
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Ingrid Tinu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 04.08.2026, 20:34 | Modificat la 04.08.2026, 20:35

Un medic a fost exclus din registrul profesional după ce a făcut o greșeală gravă în timpul unei operații, iar organele pacientului au fost conectate incorect, punându-i viața în pericol.

Dr. Rahman, chirurg care lucra temporar pentru NHS, a efectuat o intervenție de urgență la intestin asupra unui tânăr. Potrivit celor prezentate în fața tribunalului, operația a fost realizată atât de greșit încât rezultatul a fost descris drept "incompatibil cu viața", potrivit Mirror.

Din cauza erorii chirurgului, conținutul intestinal ajungea din nou direct în stomac, în loc să urmeze traseul normal prin sistemul digestiv. Astfel s-a creat un circuit închis extrem de periculos, care i-ar fi putut provoca moartea pacientului, a aflat Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS).

După intervenție, pacientul a rămas cu dureri "de necontrolat" și a fost salvat abia după ce un alt chirurg a corectat greșeala printr-o a doua operație de urgență.

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Părinții pacientului și alți medici și-au exprimat îngrijorarea

Tribunalul a mai aflat că Dr. Rahman nu a luat în calcul, în niciun moment, posibilitatea ca operația să fi fost făcută greșit, deși părinții pacientului și alți medici și-au exprimat îngrijorarea.

Un fost chirurg consultant general și colorectal, chemat ca expert de General Medical Council, a declarat că procedura realizată de Dr. Rahman era una "necunoscută în practica medicală", iar greșeala făcută de acesta a fost descrisă drept una dintre cele mai grave posibile.

Dr. Rahman, care a obținut calificarea de medic în 1993, nu a participat la audiere și nu a fost reprezentat de un avocat.

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El a susținut că a fost transformat într-un "țap ispășitor" după operație și că a fost o victimă, negând că ar fi responsabil pentru intervenția efectuată la Royal Oldham Hospital, unde lucra temporar, pe 25 august 2020.

În iulie 2021, MPTS a impus restricții asupra activității sale profesionale. Tribunalul a constatat însă că medicul a încălcat aceste condiții, după ce, în februarie 2022, a solicitat și a obținut un post temporar la Affidea Express Care Clinic din Irlanda.

Încălcarea restricțiilor a fost considerată de tribunal un factor agravant, pe lângă erorile grave făcute în timpul operației și în îngrijirea pacientului după intervenție.

Într-o decizie pronunțată luna trecută, tribunalul a concluzionat că abaterea profesională a lui Dr. Rahman este "fundamental incompatibilă cu menținerea sa în registrul medical" și a decis radierea acestuia, ceea ce înseamnă că nu mai poate profesa ca medic.

Ingrid Tinu
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