Lătratul insistent al câinelui tău poate însemna mai mult decât un simplu zgomot. Doctorii atrag atenţia stăpânilor să se asigure la timp de comportamentul animalelor lor de companie.

Ce încearcă să îţi trasmită câinele tău atunci când nu se oprește din lătrat - Shutterstock

Câinii latră din motive diverse, dar lătratul brusc și excesiv poate semnala că se întâmplă ceva, potrivit Mirror. A petrece timp cu animăluţul tău după o zi obositoare la muncă, sau a îl scoate la plimbare în zilele însorite sunt câteva metode de a îţi aduce fericire. Dar în cazul în care acesta latră în mod constant, poate deveni obositor.

Există multiple motive pentru care câinele tău ar putea lătra, iar multe dintre acestea sunt perfect normale. Doctor Suzanne Moyes, veterinar pentru Burgess Pet Care, spune că este necesar să afli la timp motivele ce ar putea duce la schimbări în comportamentul patrupedului tău. Aceasta spune: "Lătratul este o metodă normală şi naturală a câinilor de a comunica, dar în cazul în care acesta latră mai des decât de obicei sau dacă devine excesiv, este de multe ori un semn că se întamplă ceva. Este mai important să înţelegi ce cauzează lătratul mai mult decat a îl opri".

De ce latră câinele

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Câinii latră din numeroase motive. Aceştia pot fi entuziasmaţi, frustraţi, plictisiţi, speriaţi, sau chiar doritori de puţină atenţie.

Doctor Moyes spune "În unele cazuri, lătratul poate fi cauzat de anxietate de separare, în special în cazurile în care sunt lăsaţi singuri. Unii câini simt mai puternic singuratatea, în special atunci când nu au fost învățați treptat, iar lătratul poate fi un semn de nelinişte din partea lor."

Poate însemna și că a învățat acest comportament, făcând legătura prin lătrat cu a primi afecţiune, mâncare, sau joacă. Doctor Moyes atenţionează stăpânii că uneori pot apărea confuzii între a le spune să se oprească şi a le oferi atenție. Aceasta mai spune că "este important sa te gândești ce poate accentua acest comportament din partea lor".

Una din cele mai eficiente metode din a îți preveni câinele să devină dependent de lătrat este să prioritizezi socializarea de la o vârstă fragedă, potrivit Express.

Doctor Moyes mai menţionează "câinii care au experiențe plăcute cu oameni, locuri și sunete diferite de la o vârsta mică, sunt mult mai siguri pe ei".

Chiar dacă lătratul este un comportament normal, este esențial să depistezi la timp schimbări în comportament.