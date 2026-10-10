Christa Pike, externată din spital la 10 zile după execuția eșuată. A fost dusă înapoi la închisoare

Christa Pike a fost externată din spital după ce a supraviețuit unei execuții eșuate, la sfârșitul lunii trecute. Femeia a primit două doze de substanță letală pe 30 septembrie, însă a rămas în viață, deși starea sa a fost critică. Cazul este considerat fără precedent în Statele Unite, iar autoritățile nu au stabilit dacă vor încerca să o execute din nou, scrie BBC .

Christa Pike a fost transferată înapoi în penitenciarul în care și-a petrecut ultimii 30 de ani și continuă să primească îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de avocații săi. Femeia a supraviețuit administrării a două doze de pentobarbital, substanță utilizată pentru execuțiile prin injecție letală, pe 30 septembrie. Procedura a eșuat, iar Pike a ajuns la spital în stare critică.

La începutul acestei săptămâni, femeia și-a recăpătat cunoștința și a început să vorbească, spre surprinderea experților, a personalului medical și a avocaților săi.

Cazul său se află acum într-o situație juridică fără precedent, întrucât Pike este considerată singura persoană cunoscută care a supraviețuit unei tentative de execuție după administrarea unei injecții letale. Avocații au transmis că femeia le este "recunoscătoare echipelor de intervenție și personalului medical pentru îngrijirea acordată în aceste circumstanțe extraordinare".

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Nu este clar ce tratament primește în prezent, după întoarcerea în penitenciar, însă apărătorii săi au avertizat anterior că o așteaptă "un drum lung spre recuperare".

Autoritățile nu știu dacă va exista o a doua execuţie

Departamentul de Corecție din Tennessee nu a explicat până acum de ce execuția nu s-a desfășurat conform planului, dar a apărat metoda utilizată. În timpul unei audieri desfășurate miercuri, procurorul general adjunct al statului Tennessee, Will Ayers, i-a declarat judecătorului că nu știe dacă autoritățile intenționează să încerce din nou executarea femeii.

Judecătorul a dispus păstrarea tuturor probelor legate de administrarea injecțiilor letale. Aceste dovezi ar putea sta la baza unui viitor proces împotriva statului.

După eșecul execuției, avocații Christei Pike și-au reluat apelurile pentru comutarea pedepsei capitale în închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.